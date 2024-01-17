Кристиан Хорнер: Работа над двигателем идёт по плану

В 2026 году на машинах Red Bull Racing будут стоять силовые установки, разработанные британской командой при поддержке Ford. Руководитель Кристиан Хорнер поделился свежей информацией о том, как продвигается работа в этом направлении.

Кристиан Хорнер: «У нас очень много работы, ведь остаётся всего 24 месяца до того, как двигатели будут установлены на RB22. В мире моторов это небольшой срок, и нам предстоит ещё очень много сделать. Но я уверен, что всё получится, поскольку у нас работают настоящие профессионалы».

Не так давно в итальянской прессе появилась информация, что в Ferrari уже приступили к стендовым испытаниям двигателя для сезона 2026 года. Отвечая на вопрос, приступили ли уже в Red Bull к стендовым испытаниям, Хорнер ответил: «Я не хочу вдаваться в подробности относительно того, на какой мы сейчас стадии, но главное, что работа идёт по плану.

Нам многое предстоит сделать и многое наверстать, поскольку мы конкурируем с производителями с многолетним опытом. Ещё 30 месяцев назад наш проект находился в зачаточном состоянии, так что за 13 месяцев мы достигли выдающихся результатов».

Отвечая на вопрос, нет ли в команде опасений, что если собственный двигатель не оправдает ожиданий, то Макс Ферстаппен попытается уйти, Хорнер сказал: «Думаю, дело не только в Максе. Мы все в Формуле 1 очень нетерпеливые.

Все хотят быть конкурентоспособными. Мы взялись за смелый проект, поскольку считаем, что это правильный путь для будущего команды».

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