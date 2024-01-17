Автоспорт
Расписание уик-эндов Формулы 1 в 2024 году
В 2024 в Формуле 1 запланировано проведение 24-х этапов – сезон стартует 2 марта в Бахрейне и финиширует 8 декабря в Абу-Даби.
Сезон включает шесть этапов со спринтом – в Китае, Майами, Австрии, США (Остин), Сан-Паулу и Катаре.
Три гонки предстоящего сезона (в Бахрейне, Саудовской Аравии и Лас-Вегасе) запланированы на субботу. В Бахрейне и Саудовской Аравии график сдвинут на один день, чтобы успеть провести этапы до 10 марта, когда в мусульманском мире начнётся священный месяц Рамадан.
Этап в Лас-Вегасе – ночной, гонка стартует в субботу в 22:00 по местному времени, но в Москве уже будет воскресное утро.
Расписание пока не полное. В FIA и FOM ещё не определились с графиком гоночных уик-эндов в Китае, Майами, Австрии, Остине, Бразилии и Катаре, хотя на этих этапах уже известно время старта гонки.
Расписание гоночных уик-эндов сезона 2024 года (время московское)
|Гран При
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|Квалификация
|Гонка
|Бахрейн*
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|15:30-16:30
|19:00-20:00
|18:00
|Саудовская Аравия*
|16:30-17:30
|20:00-21:00
|16:30-17:30
|20:00-21:00
|20:00
|Австралия
|04:30-05:30
|08:00-09:00
|04:30-05:30
|08:00-09:00
|07:00
|Япония
|05:30-06:30
|09:00-10:00
|05:30-06:30
|09:00-10:00
|08:00
|Китай
|TBA
|TBA
|TBA
|TBA
|10:00
|Майами
|TBA
|TBA
|TBA
|TBA
|23:00
|Эмилия-Романья
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Монако
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Канада
|20:30-21:30
|00:00-01:00
|19:30-20:30
|23:00-00:00
|21:00
|Испания
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Австрия
|TBA
|TBA
|TBA
|TBA
|16:00
|Великобритания
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|17:00
|Венгрия
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Бельгия
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Нидерланды
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|12:30-13:30
|16:00-17:00
|16:00
|Италия
|14:30-15:30
|18:00-19:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
|Азербайджан
|12:30-13:30
|16:00-17:00
|11:30-12:30
|15:00-16:00
|14:00
|Сингапур
|12:30-13:30
|16:00-17:00
|12:30-13:30
|16:00-17:00
|15:00
|США
|TBA
|TBA
|TBA
|TBA
|22:00
|Мехико
|20:30-21:30
|00:00-01:00
|19:30-20:30
|23:00-00:00
|23:00
|Бразилия
|TBA
|TBA
|TBA
|TBA
|20:00
|Лас-Вегас*
|TBA
|TBA
|TBA
|TBA
|09:00
|Катар
|TBA
|TBA
|TBA
|TBA
|20:00
|Абу-Даби
|12:30-14:30
|16:00-17:00
|13:30-14:30
|17:00-18:00
|16:00
* – первая и вторая тренировка пройдут в четверг, третья тренировка и квалификация – в пятницу, гонка – в субботу по местному времени
TBA – будет объявлено дополнительно