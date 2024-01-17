Расписание уик-эндов Формулы 1 в 2024 году

В 2024 в Формуле 1 запланировано проведение 24-х этапов – сезон стартует 2 марта в Бахрейне и финиширует 8 декабря в Абу-Даби.

Сезон включает шесть этапов со спринтом – в Китае, Майами, Австрии, США (Остин), Сан-Паулу и Катаре.

Три гонки предстоящего сезона (в Бахрейне, Саудовской Аравии и Лас-Вегасе) запланированы на субботу. В Бахрейне и Саудовской Аравии график сдвинут на один день, чтобы успеть провести этапы до 10 марта, когда в мусульманском мире начнётся священный месяц Рамадан.

Этап в Лас-Вегасе – ночной, гонка стартует в субботу в 22:00 по местному времени, но в Москве уже будет воскресное утро.

Расписание пока не полное. В FIA и FOM ещё не определились с графиком гоночных уик-эндов в Китае, Майами, Австрии, Остине, Бразилии и Катаре, хотя на этих этапах уже известно время старта гонки.

Расписание гоночных уик-эндов сезона 2024 года (время московское)

Гран При 1 сессия 2 сессия 3 сессия Квалификация Гонка Бахрейн* 14:30-15:30 18:00-19:00 15:30-16:30 19:00-20:00 18:00 Саудовская Аравия* 16:30-17:30 20:00-21:00 16:30-17:30 20:00-21:00 20:00 Австралия 04:30-05:30 08:00-09:00 04:30-05:30 08:00-09:00 07:00 Япония 05:30-06:30 09:00-10:00 05:30-06:30 09:00-10:00 08:00 Китай TBA TBA TBA TBA 10:00 Майами TBA TBA TBA TBA 23:00 Эмилия-Романья 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Монако 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Канада 20:30-21:30 00:00-01:00 19:30-20:30 23:00-00:00 21:00 Испания 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Австрия TBA TBA TBA TBA 16:00 Великобритания 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 17:00 Венгрия 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Бельгия 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Нидерланды 13:30-14:30 17:00-18:00 12:30-13:30 16:00-17:00 16:00 Италия 14:30-15:30 18:00-19:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00 Азербайджан 12:30-13:30 16:00-17:00 11:30-12:30 15:00-16:00 14:00 Сингапур 12:30-13:30 16:00-17:00 12:30-13:30 16:00-17:00 15:00 США TBA TBA TBA TBA 22:00 Мехико 20:30-21:30 00:00-01:00 19:30-20:30 23:00-00:00 23:00 Бразилия TBA TBA TBA TBA 20:00 Лас-Вегас* TBA TBA TBA TBA 09:00 Катар TBA TBA TBA TBA 20:00 Абу-Даби 12:30-14:30 16:00-17:00 13:30-14:30 17:00-18:00 16:00

* – первая и вторая тренировка пройдут в четверг, третья тренировка и квалификация – в пятницу, гонка – в субботу по местному времени

TBA – будет объявлено дополнительно

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