Тим Трамниц дебютирует в Формуле 3

Команда MP Motorsport, выступающая в Формуле 3, подтвердила первого гонщика на сезон 2024 года. Им стал 19-летний участник молодёжной программы Red Bull Тим Трамниц.

В прошлом сезоне немецкий гонщик выступал в молодёжной серии FRECA, одержал три победы и занял третье место в личном зачёте.

Тим Трамниц: «Здорово, что у меня появилась возможность перейти в Формулу 3 вместе с командой MP Motorsport. Они побеждали в каждой серии, в которой участвовали, и я уверен, что опыт команды поможет мне с первых гонок в Формуле 3 заявить о себе.

Мне понравилась машина, которую я уже успел протестировать на трёх разных трассах. Мы отлично сработались с командой. Теперь нужно показывать результаты в гонке – не могу дождаться начала сезона!»

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