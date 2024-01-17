В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

В японской Осаке объявили о желании проводить этап Формулы 1. Реализацией проекта занимается местное Бюро по туризму при поддержке губернатора префектуры.

Местные власти хотят приурочить организацию этапа Формулы 1 к международной выставке Osaka/Kansai Expo, которая запланирована на 2025 год. Организаторы рассчитывают, что проведение выставки и этапа Формулы 1 позволит сделать из Осаки международный туристический центр.

В Осаке нет стационарной трассы, которая могла бы принять этап Формулы 1, поэтому в планах проводить гонки на городской трассе, проложенной по дорогам общего пользования. Других подробностей Бюро по туризму Осаки не сообщило, равно как и неизвестна реакция официальных лиц Формулы 1.

Контракт на проведение Гран При Японии на трассе Сузука рассчитан до 2024 года включительно. В новом сезоне японский этап чемпионата переехал с осени на весну – гонка в Сузуке запланирована на 7 апреля.

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