Зак Браун: У McLaren лучшая пара пилотов в Формуле 1

Исполнительный директор McLaren Зак Браун в очередной раз прокомментировал слухи, что соперники пытаются переманить к себе Ландо Норриса. Зак уверен, что британский гонщик не захочет уходить из команды до тех пор, пока вместе с McLaren не выиграет титул.

Зак Браун: «Я считаю, что у нас лучшая пара пилотов в Формуле 1. Конечно, у них обоих есть возможности сменить команду, и нет сомнений, что к Ландо приковано повышенное внимание, поэтому мы хотим, как можно раньше продлить с ним контракт.

Полагаю, Ландо очень нравится в McLaren. Мы мечтаем о том, чтобы вместе выигрывать гонки и стать чемпионами. Ландо сделает всё возможное, чтобы добиться этой цели вместе с нами. Он – сильный актив команды, поэтому не существует такой суммы, на которую мы были бы готовы его обменять.

Конечно, любому гонщику было бы интересно сесть за руль машины, которая в прошлом году выиграла 21 гонку, но наша команда – больше, чем просто машина. Мы не просто развиваемся, мы ещё и настоящая семья. Такое окружение подходит Ландо, и он отлично чувствует себя в McLaren.

Сейчас в нашем распоряжении есть все необходимые ресурсы, и гоночная команда работает с прибылью. У нас есть всё необходимое для достижения успеха, в том числе гонщики».

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