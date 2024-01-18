Дакар: Карлос Сайнс стал единоличным лидером

Вчерашние прогнозы, что судьба главных трофеев «Дакара» будет решаться уже на сегодняшнем этапе, к сожалению, сбылись, и борьба за победу, по сути, уже прекратилась. В любом случае она стала куда менее напряжённой после проблем, с которыми на 11-м этапе ралли-рейда столкнулся Себастьен Лёб, о чём мы рассказывали.

Вчера он сократил отставание от Карлоса Сайнса до 13 минут с небольшим, но сегодня из-за поломки подвески добрался до финиша только 28-м с отставанием на несколько часов от победителя, которым, как и вчера, стал Герлен Шишери, выступающий на внедорожнике Toyota Hilux команды Overdrive Racing.

Но Сайнс финишировал третьим, уступив французу 5 минут 35 секунд и всего три секунды проиграв бельгийцу Гийому де Мевиусу, напарнику Шишери. Соответственно, отец гонщика Ferrari остаётся лидером абсолютного зачёта, где его преимущество перед тем же де Мевиусом составляет почти полтора часа.

Двукратному чемпиону мира по ралли, чтобы одержать свою четвёртую победу в «Дакаре», достаточно проехать финальный этап в относительно спокойном темпе, стараясь избегать излишнего риска и лишь уповать на то, что техника не подведёт. И тогда это будет первая победа для внедорожных прототипов Audi RS Q e-tron E2 на электрическом ходу, оснащённых гибридными силовыми установками. «Гибридность» их в том, что кроме электромоторов есть ещё и двигатель внутреннего сгорания, функция которого – крутить генератор для подзарядки батарей.

Во всём этом можно будет усматривать специфическую символику, потому что компания Audi после трёх «Дакаров» намерена свернуть свою программу в ралли-рейдах, чтобы полностью сосредоточиться на подготовке к дебюту в Формуле 1, запланированному на 2026 год.

«Для нас всё прошло нормально, – прокомментировал Сайнс по прозвищу El Matador после завершения 11-го этапа. – Был лишь один медленный прокол, но и тот случился незадолго до финиша. Когда на маршруте мы догнали Себастьена Лёба, после этого поехали осторожнее.

Но этап был очень сложным, потому что камней очень много. Иногда просто приходилось внимательно смотреть на трассу на расстоянии всего пяти метров перед машиной, двигаться достаточно медленно и надеяться, что повезёт. Порой я ехал совсем медленно, хотя иногда даже на такой скорости можно получить прокол.

До конца гонки осталось ещё 170 км. Но я хорошо знаю характер этого ралли – здесь прежде всего важно пересечь линию финиша, и настрой у нас именно такой. Теперь сосредоточимся на подготовке к завтрашнему дню, надо будет как следует проверить машину после сегодняшнего тяжелейшего этапа, а там посмотрим, сможем ли мы добраться до финиша. Поскольку наше преимущество превышает час, то мне не нужно торопиться».

А вот среди мотогонщиков борьба продолжается: перед последним этапом «Дакара» по-прежнему лидирует американец Рикки Брабек, но Росса Бранча, победителя сегодняшнего этапа, он опережает лишь на 10 минут 22 секунды. Сегодня Брабек финишировал вторым, уступив сопернику чуть больше полминуты, и если завтрашний относительно короткий этап он преодолеет без проблем, то выиграет супермарафон этого года. Впрочем, на «Дакаре» всякое бывает.

Например, француз Адриен ван Беверен, напарник Брабека по заводской команде Honda, сегодня финишировал третьим, но и в общей классификации он держится на этой же позиции, проигрывая Бранчу чуть больше четырёх минут. И если повезёт, ван Беверен ещё может опередить гонщика из Ботсваны, но это выяснится завтра.

В классе квадроциклов сегодня впереди француз Александр Жиро: о его принципиальном соперничестве с аргентинцем Мануэлем Андухаром мы писали накануне, и это противостояние продолжается. Андухар по-прежнему лидирует после 11-ти этапов ралли-рейда, его преимущество чуть больше 8 минут, и, конечно, завтра Жиро будет рисковать в надежде отыграть это отставание.

В категории Challenger вторую победу на этапе одержал Николас Кавильяссо – похоже, к концу ралли-рейда он вошёл во вкус и стабильно держится на высоких позициях, но за день до конца гонки его экипаж занимает 9-е место в классе, а лидировать продолжает Митчел Гатри. Сегодня американец финишировал 6-м, но среди тех, кого он пропустил вперёд, какие-то надежды на победу в этой категории, да и то призрачные, сохраняет испанская гонщица Кристина Гутьеррес Херреро, проигрывающая Гатри больше 25 минут.

В расстановке сил в классе SSV произошли некоторые изменения: на второе место после сегодняшнего этапа переместился его победитель Жером де Садлер. Вчера он занял 2-е место, а сегодня одержал свою первую победу, что позволило ему подняться на 2-ю строчку в этой категории, опередив американку Сару Прайс.

Кстати, преимущество Ксавье де Солтре, продолжающего лидировать в классе мотовездеходов, заметно сократилось из-за полученного сегодня 20-минутного штрафа. Французский гонщик команды Sebastien Loeb Racing был наказан за то, что долго не позволял Саре Прайс его обогнать, всячески этому препятствуя.

В грузовой категории победу на этапе одержал экипаж Алеса Лопраиса, но это не повлияет на его положение в общей классификации, поскольку отставание от другого чешского трио, экипажа Мартина Масика, превышает два часа. При этом Масик сегодня финишировал вторым, хотя мог бы и не торопиться и не так сильно рисковать.

До финиша «Дакара» остался один финальный этап общей протяжённостью 328 км, из которых 175 км – скоростные участки. Причём рельеф местности, по которой они проходят, не слишком сложный. В любом случае расслабляться нельзя: пресс-служба ралли-рейда напомнила, как в прошлом году Кевин Бенавидес опередил Тони Прайса в классе мотоциклов именно в последний день соревнований. Правда, тогда перед стартом этапа их разделяли всего 12 секунд, а на этот раз отрывы во всех категориях более значительные, но заранее лучше ничего не загадывать.

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