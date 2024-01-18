Джеймс Ваулз: У Элбона есть задатки чемпиона

Джеймс Ваулз считает, что у Алекса Элбона есть чемпионские способности. Руководитель команды Williams отметил, что Алекс серьёзно прибавил за последний год, и за рулём быстрой машины сможет многого добиться.

Джеймс Ваулз: «Сегодняшний Алекс отличается от Алекса, которого мы видели в Red Bull и даже того Алекса, которого мы видели в начале прошлого сезона. Ему не хватало уверенности в себе, но теперь он её обрёл. Алекс доволен, он чувствует себя лидером команды, и у него появилась уверенность, которая позволяет работать методично и задавать направление.

Звучит просто, но в реальности всё, что кажется простым, на самом деле самое сложное. Никогда не узнаешь насколько хорош один гонщик в сравнении с другим до тех пор, пока не посадишь их за руль одинаковой машины. Если другие гонщики завтра сядут за руль Williams, то, вероятно, им придётся очень тяжело.

Я знаю, что Алекс каждый раз выжимает максимум из машины. Каждый раз, когда он оказывается под прессингом, он справляется с этим прессингом. Он умеет находить подход к машине, которой сложно управлять. И этот опыт в будущем даст ему преимущество. Я считаю, что у Алекса есть задатки, чтобы однажды стать чемпионом. Я действительно так считаю».

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