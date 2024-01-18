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Ф3: Макс Эстерсон подписал контракт с Jenzer

В 2024 году Макс Эстерсон продолжит карьеру в Формуле 3. Американский гонщик подписал контракт с командой Jenzer Motorsport, в составе которой провёл гонку в Макао и отработал шесть дней на тестах.

В прошлом сезоне Эстерсон провёл два этапа в Формуле 3 в составе Rodin Carlin – в Сильверстоуне и Венгрии. Его лучшим результатом стало восемнадцатое место в спринте на трассе Хунгароринг.

Макс Эстерсон: «Я рад присоединиться к Jenzer Motorsport и выступить в Формуле 3. У команды богатая история успеха, которая доказала, что в состоянии бороться за первые позиции в Формуле 3 – в одной из самых конкурентоспособных гоночных серий мира.

Я благодарю всех в команде за предоставленную возможность и благодарю всех за поддержку, в том числе iRacing, которые помогли мне сделать этот шаг в карьере. Я прилагаю все усилия, чтобы подготовиться к февральскому этапу в Бахрейне. С нетерпением жду начала сезона!»

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