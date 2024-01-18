Гоночная академия Williams пополнилась двумя участниками

Команда Williams объявила о двух новых участниках своей Гоночной академии. Ими стали 17-летний французский гонщик Алессандро Густи и 13-летняя японская картингистка Сара Мацуи.

В прошлом сезоне Густи выступал в серии FRECA, одержал три победы, четырежды поднялся на подиум и занял шестое место в личном зачёте. В 2024-м Алессандро продолжит выступать во FRECA за команду ART Grand Prix.

Сара Мацуи в новом сезоне продолжит выступать в различных картинговых чемпионатах и станет участницей серии Champions of the Future Academy, которая проходит при поддержке F1 Academy.

Свен Смитс, спортивный директор Williams Racing: «Мы рады приветствовать Алессандро и Сару в числе новых участников Гоночной академии Williams. Алессандо продемонстрировал отличные способности за рулём во французской Формуле 4 и во FRECA в прошлом году.

Сара – одна из восходящих звёзд картинга. Она показывала обнадёживающие результаты у себя дома в Японии и в 2022 году стала финалистом программы Girls on Track Rising Star. Мы будем поддерживать развитие Алессандро и Сары в 2024-м и в последующие годы».

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