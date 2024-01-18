Haas проведёт обкатку машины 11 февраля

Команда Haas проведёт обкатку новой машины VF-24 на трассе в Сильверстоуне 11 февраля. Об этом сообщил новый руководитель команды Айо Комацу.

Вторая обкатка пройдёт 19 февраля в Бахрейне за два дня до начала трёхдневных предсезонных тестов. В каждый из дней команда сможет проехать не более двухсот километров, но этой дистанции должно хватить для оценки работоспособности основных узлов машины.

Что касается даты презентации, то в Haas продолжают хранить молчание. Не исключено, что компьютерные рендеры новой машины пресс-служба Haas опубликует до первой обкатки машины, а формальная презентация пройдёт на пит-лейн трассы Сахир в первый день тестов.

Источник