Ландо Норрис: Команда на правильном пути

В 2023 году Ландо Норрис провёл лучший сезон в карьере – семь раз поднялся на подиум, заработал 205 очков и занял шестое место в личном зачёте. В комментариях для пресс-службы McLaren Ландо рассказал, что прибавил в прошлом году, команда находится на верном пути и в Уокинге с осторожным оптимизмом ждут новый сезон.

Ландо Норрис: «В прошлом сезоне я многому научился с точки зрения пилотирования машины и командной работы. Например, мы с командой приложили много усилий, чтобы стать более открытыми.

В общении с инженерами я предпочитаю говорить правду. Лучше быть жёстким, но честным. Если я провёл гонку плохо, то так и скажите мне. Если я выступил хорошо, то скажите мне, что я хорош. Не всегда просто говорить открыто, но это очень важно, и мы продолжим это делать, чтобы учиться и помогать друг другу.

Мой напарник Оскар Пиастри провёл невероятный сезон. Он сохранял спокойствие и оставался самим собой. Я считаю, что он отлично справляется с прессингом, лучше, чем я в мой дебютный год. Все мы разные, поэтому все по-разному справляются с прессингом и сохраняют спокойствие и хладнокровие.

Я считаю, что прибавил за последние годы, поскольку теперь лучше знаю самого себя и понимаю, как справляться со сложными ситуациями. Я очень сильно уважаю Оскара за то, что он сохранил спокойствие в Формуле 1, в новой для себя обстановке на большой сцене.

Наша команда на правильном пути. Мы многому научились за последние четыре, пять, шесть месяцев. Команда сделала выводы из достигнутого прогресса. К нам пришли на работу новые специалисты. И хотя не все их идеи можно моментально реализовать в машине, есть некоторые вещи, о которых мы уже знаем.

Я взволнован, поскольку мы выбрали правильный путь и знаем, в каком направлении должны атаковать. Я просто хочу успешно начать сезон. Если мы хорошо проявим себя в Бахрейне, то я буду воодушевлён ещё сильнее».

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