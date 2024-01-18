Окон и Хюлкенберг в списке кандидатов на место в Audi

В 2026 году компания Audi дебютирует в Формуле 1 в качестве поставщика силовых установок для Sauber, которая, по сути, станет заводской командой немецкого концерна. Сейчас за Stake/Sauber выступают Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу, и оба хотят остаться в команде в 2026-м, но у Audi, судя по всему, другие планы на состав пилотов.

Согласно информации официального сайта Формулы 1, «очень высоко» в списке кандидатов на место в Audi расположился Эстебан Окон. Контракт французского гонщика с Alpine истекает в конце 2024 года, и в Audi попытаются подписать с ним контракт.

Другим кандидатом на место в команде считается Нико Хюлкенберг. У него огромный опыт выступлений в Формуле 1 и, что немаловажно для Audi, немецкий паспорт. Пара Окон-Хюлкенберг может оказаться неплохим вариантом для Audi, которая ставит перед собой цель бороться за победы через несколько лет после дебюта.

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