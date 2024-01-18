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Опубликована возможная схема трассы в Мадриде

Мы уже рассказывали, что на следующей неделе может быть официально объявлено о проведении Гран При Испании в Мадриде. Испанская Marca пишет о контракте, как о свершившемся факте, и приводит некоторые подробности.

В отличие от других источников, которые утверждают, что гонка на новой городской трассе пройдёт в 2026 году, Marca называет две возможные даты – 2026-й или 2027-й год.

Контракт на проведение этапа рассчитан на 10 лет, и в испанской столице рассчитывают, что каждый год положительный экономический эффект от Гран При будет составлять 400 миллионов евро. При этом финансирование проекта не потребует выделения средств из госбюджета.

Опубликована возможная схема трассы в Мадриде

Газета также опубликовала схему городской трассы с пометкой, что это возможный вариант, тогда как финальная версия должна быть представлена на презентации проекта 23 января. Ожидается, что на торжественной церемонии будут присутствовать Иcабель Диас Аюсо, президент Автономного сообщества Мадрида, мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда и президент Формулы 1 Стефано Доменикали.

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