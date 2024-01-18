Шумахер не видит Ferrari в числе претендентов на титул

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что наибольшие шансы навязать борьбу Red Bull Racing в предстоящем сезоне есть у Mercedes и McLaren. Что касается Ferrari, то Ральф не видит итальянскую команду в числе претендентов на титул.

«Я намерено не стал включать Ferrari в число претендентов, – поделился мнением Ральф Шумахер в подкасте Formula For Success. – Возможно, у них и будут шансы, но и с их гонщиками никогда не знаешь, как они станут действовать. Я имею в виду, что лидируя в гонке, они могут допустить разворот или врезаться, не обязательно друг в друга. Гонщики Ferrari допускают глупые ошибки, чем очень часто меня удивляют.

На мой взгляд, Фредерик Вассёр хорошо справляется с работой. Команда становится единой, меньше ошибается и отлично проводит пит-стопы, но в данный момент я не вижу их в числе главных претендентов на титул. Но не исключено, что я ошибаюсь.

Давайте дождёмся тестов и первых двух гонок. Думаю, после будет проще оценить расстановку сил».

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