В Ford уже довольны сотрудничеством с Red Bull

В Ford возлагают большие надежды на возвращение в Формулу 1 в 2026 году. Исполнительный директор компании Джим Фарли рассчитывает, что благодаря сотрудничеству с Red Bull Racing Ford с первого сезона начнёт бороться за победы.

Джим Фарли: «У меня была возможность провести много времени с командой в Милтон-Кинсе и с Эдрианом Ньюи. Думаю, мы на правильном пути. Кажется, что до 2026 года ещё далеко, но нам ещё многое предстоит сделать с силовой установкой. Тем не менее, я действительно доволен прогрессом. Мне бы хотелось сообщить больше деталей, но пока я могу сказать только том, что мы на правильном пути.

Мы выбрали лучшую команду для сотрудничества. У нас лучшие гонщики и лучшие инженеры. Мы собрали лучших специалистов в Ford, чтобы оказать Red Bull глобальную поддержку. Но и команда в Милтон-Кинсе, которая отвечает за силовую установку, работает на высшем уровне. Мы едем первым классом на вершину подиума».

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