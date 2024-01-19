Баттону предстоит освоиться с трафиком в Дайтоне

Через восемь дней в Дайтоне стартует 24-часовая гонка, по традиции начинающая американский автоспортивный сезон, и Дженсон Баттон впервые в карьере предстоит проехать этот марафон за рулём спортпрототипа Acura ARX-06 GTP класса GTP/LMDh.

Опыт гонок на выносливость у него, конечно, есть, однако даже при своей универсальной гоночной подготовке Дженсон готов признать, что ему будет непросто адаптироваться к этой машине команды WTRAndretti.

Баттон примет участие в «24 часах Дайтоны» в составе экипаажа №40, в состав которого входят Джордан Тейлор, Луи Делетраз и Колтон Херта.

В декабре он впервые пилотировал гиперкар Acura ARX-06 на тестах в Дайтоне, но уже после этого был подтверждён его контракт c командой Jota в чемпионате мира по гонкам на выносливость, и Дженсон успел поработать на частных тестах в Бахрейне за рулём гиперкара Porsche 963.

«Не хочу сравнивать эти две машины, но у них примерно одинаковые возможности, – приводит слова Баттона издание Sportscar365. – Обе отлично настроены, у обеих вполне предсказуемое поведение. Системы, которыми они оснащены, в равной мере позволяют регулировать те или иные параметры, но эти системы отличаются названиями, а переключатели размещены на руле по-разному, и сложнее всего запомнить, где что находится!

Это сложная техника, и необходимо приложить особые старания, чтобы разобраться, какие инструменты есть в твоём распоряжении. Труднее всего одновременно пилотировать машину и обо всём этом думать. Но хорошо, что на этой неделе нам предстоит в течение пары дней поработать на тестах, ведь пока я проехал на Acura только 25 кругов. Надеюсь, смогу проехать ещё сколько-то».

Поскольку на декабрьских тестах в Дайтоне работали не все команды, то Баттону ещё предстоит научиться разбираться с трафиком: «Хочется поскорее оказаться в трафике, ведь на тестах в декабре на трассе было меньше машин.

Я смотрел прошлогоднюю гонку и помню, что ситуация с обгонами на той части круга, что находится на стадионе, просто безумная. Поэтому мне ещё предстоит научиться этот трафик преодолевать. В гонке Petit Le Mans было не лучше, тем более дело происходило на очень маленькой трассе, но я пилотировал другую машину, и действовать надо было по-другому.

Я не один год вёл переговоры с Acura и с командой Уэйна Тейлора – думаю, это длилось года три, но просто не удавалось совместить (выступление в Дайтоне) с моими графиками. Теперь же у команды два машины, и это правильный подход. У нас восемь опытных гонщиков, и сотрудничать с такой командой очень здорово. Хочется поскорее приступить к работе на трассе и посмотреть, как мы выглядим на фоне соперников».

Источник