Следить

Автоспорт

Баттону предстоит освоиться с трафиком в Дайтоне

Через восемь дней в Дайтоне стартует 24-часовая гонка, по традиции начинающая американский автоспортивный сезон, и Дженсон Баттон впервые в карьере предстоит проехать этот марафон за рулём спортпрототипа Acura ARX-06 GTP класса GTP/LMDh.

Опыт гонок на выносливость у него, конечно, есть, однако даже при своей универсальной гоночной подготовке Дженсон готов признать, что ему будет непросто адаптироваться к этой машине команды WTRAndretti.

Баттон примет участие в «24 часах Дайтоны» в составе экипаажа №40, в состав которого входят Джордан Тейлор, Луи Делетраз и Колтон Херта.

В декабре он впервые пилотировал гиперкар Acura ARX-06 на тестах в Дайтоне, но уже после этого был подтверждён его контракт c командой Jota в чемпионате мира по гонкам на выносливость, и Дженсон успел поработать на частных тестах в Бахрейне за рулём гиперкара Porsche 963.

«Не хочу сравнивать эти две машины, но у них примерно одинаковые возможности, – приводит слова Баттона издание Sportscar365. – Обе отлично  настроены, у обеих вполне предсказуемое поведение. Системы, которыми они оснащены, в равной мере позволяют регулировать те или иные параметры, но эти системы отличаются названиями, а переключатели размещены на руле по-разному, и сложнее всего запомнить, где что находится!

Это сложная техника, и необходимо приложить особые старания, чтобы разобраться, какие инструменты есть в твоём распоряжении. Труднее всего одновременно пилотировать машину и обо всём этом думать. Но хорошо, что на этой неделе нам предстоит в течение пары дней поработать на тестах, ведь пока я проехал на Acura только 25 кругов. Надеюсь, смогу проехать ещё сколько-то».

Поскольку на декабрьских тестах в Дайтоне работали не все команды, то Баттону ещё предстоит научиться разбираться с трафиком: «Хочется поскорее оказаться в трафике, ведь на тестах в декабре на трассе было меньше машин.

Я смотрел прошлогоднюю гонку и помню, что ситуация с обгонами на той части круга, что находится на стадионе, просто безумная. Поэтому мне ещё предстоит научиться этот трафик преодолевать. В гонке Petit Le Mans было не лучше, тем более дело происходило на очень маленькой трассе, но я пилотировал другую машину, и действовать надо было по-другому.

Я не один год вёл переговоры с Acura и с командой Уэйна Тейлора – думаю, это длилось года три, но просто не удавалось совместить (выступление в Дайтоне) с моими графиками. Теперь же у команды два машины, и это правильный подход. У нас восемь опытных гонщиков, и сотрудничать с такой командой очень здорово. Хочется поскорее приступить к работе на трассе и посмотреть, как мы выглядим на фоне соперников».

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Кубок Азии. Гонконг дома не справился со сборной страны-пособника РФ

Теннис

Аманда Анисимова: «Я очень счастлива, что зашла так далеко, но считаю, что могу больше»

Футбол

ПСЖ предложил Мбаппе контракт с зарплатой 100 млн. евро в год

Автоспорт

Баттону предстоит освоиться с трафиком в Дайтоне

Футбол

Новое достижение Кучерова: отдал 500-й пас в карьере. Его «Тампа» разорвала «Миннесоту» Капризова

Баскетбол

Воу! Едвардс виконав потужний аллей-уп, винахідливо накинувши самому собі від щита

Бокс

Леннокс Льюис ответил фанатам, которые обвинили его в ненависти к Джошуа

Футбол

Много горожан, Беллингем и Роналду. Globe Soccer Awards раздала награды за 2023 год

Теннис

«Марта выглядит очень убедительно». Будущая соперница Костюк поделилась ожиданиями от их поединка на Australian Open

Футбол

Боруссия Дортмунд продлила контракт с украинцем Кревсуном

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

Теннис

Доха (M15). Белинский отыграл три матчбола в трехчасовом четвертьфинальном противостоянии с «нейтральным» теннисистом

Футбол

«Миннесота» без Капризова проиграла «Филадельфии»

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Бокс

Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

Футбол

Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт