Дакар: Победа на этапе – слабое утешение для Лёба

46-й ралли-рейд «Дакар», проходивший в Саудовской Аравии, завершился победой Карлоса Сайнса – это четвёртое подобное достижение в карьере испанского гонщика, и его комментарии мы сегодня уже приводили.

Но 12-й, финальный этап супермарафона, выиграл Себастьен Лёб, до вчерашнего дня сохранявший шансы на победу, но лишившийся их из-за поломки его внедорожника Prodrive Hunter. Девятикратный чемпион мира смог продолжить движение, хотя и потерял очень много времени, но по итогам ралли-рейда занял в нём третье место.

Второй результат на дистанции «Дакара», стартовавшего 5 января, показал бельгийский гонщик команды Overdrive Racing Гийом де Мевиус – сегодня он тоже приехал на финиш вторым, проиграв Лёбу больше пяти минут. Кстати, в абсолютной классификации Себастьен уступил ему даже меньше пяти минут, т.е. от второго места в «Дакаре» знаменитый француз был не так уж далеко. Впрочем, вторым в разные годы он финишировал уже трижды, и его интересовала только победа, хотя он признал, что соперничать с заводской командой Audi было трудно.

«В итоге мы поднялись на подиум, – констатировал Лёб после финиша. – Должен сказать, что это не так уж плохо, если учесть, где мы были вчера, когда сидели на камне и ждали грузовика технической поддержки. В общем, по-моему, всё закончилось не так уж плохо.

Думаю, наши шансы против Audi были довольно невелики, с учётом того, как складывались для нас этапы ралли-рейда, а три их машины продолжали ехать вместе и всё такое. Тем не менее, мы попытались, но упустили второе место, финишировали третьими, но в итоге всё-таки финишировали».

Российский экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова занял в этом ралли-рейде 11-е место – кстати, это лучший результат Кротова за все годы выступлений в «Дакаре».

В двухколёсном классе победу одержал Рикки Брабек, американский гонщик заводской команды Honda, но сегодняшний этап выиграл аргентинец Кевин Бенавидес, выступающий на мотоцикле KTM – по итогам ралли-рейда он занял 4-е место.

В категории квадроциклов сильнейшим стал его соотечественник Мануэль Андухар, причём его преимущество над Александром Жиро составило почти 8 минут, хотя француз и выиграл сегодняшний этап. Но Андухар финишировал всего в 15 секундах за ним – три года назад он уже побеждал в «Дакаре» в этом классе.

А вот среди гонщиков, выступающих в зачёте Challenger на лёгких внедорожниках, неожиданную победу одержал испанский экипаж Кристины Гутьеррес Херреро. Ещё вчера в этой категории уверенно лидировал американец Митчел Гатри, но сегодня ему не повезло, подвела техника, и в итоге он растерял всё своё преимущество, чем и воспользовалась Кристина. Она очень опытная гонщица, давно выступающая в ралли, ралли-рейдах и внедорожной серии Extreme E, поэтому её успех вовсе не случаен. К тому же, удача была на её стороне.

Она стала первой женщиной, выигравшей «Дакар», после знаменитой немецкой гонщицы Ютты Кляйншмидт, победившей в этом ралли-рейде в 2001 году, когда он ещё проходил по классическому маршруту «Париж-Дакар».

В классе SSV, т.е. мотовездеходов, выиграл экипаж команды Sebastien Loeb Racing, и это тоже, наверное, небольшое утешение для Себастьена Лёба, её владельца. Интересно, что победу на сегодняшнем этапе одержал другой её экипаж, но по итогам всего-ралли рейда 1-е место занял Ксавье де Солтре.

В грузовой категории сенсаций не произошло – 1-е место занял чешский экипаж Мартина Масика, выступавший на Iveco Powerstar. На сегодняшнем финальном этапе он его напарники не торопились, поэтому прибыли на финиш пятыми, победа досталась их соотечественникам, трио Алеса Лопраиса, который едет на специально подготовленном гоночном грузовике Praga, разумеется, построенном именно в Чехии.

Возвращаясь к сегодняшнему достижению Карлоса Сайнса, стоит подчеркнуть, что свидетелем его четвёртого триумфа в «Дакаре» была вся его семья, в том числе в Саудовскую Аравию прилетел его сын Карлос, гонщик Ferrari.

«Отец и его штурман отлично выступали в этой гонке с самого первого дня, – прокомментировал Сайнс-младший. – Они не допустили ни единой ошибки, для них «Дакар» сложился идеально. Они очень грамотно выстроили тактику и отлично её реализовали. Думаю, отец действовал умнее, чем его соперники – только он умеет так выстраивать борьбу в этой гонке.

Я ему советовал не выкладываться по-максимуму на каждом этапе суперкмарафона, ведь «Дакар» – это всё-таки гонка на выносливость, но он очень любит атаковать в полную силу, и чтобы победить, ему действительно приходилось атаковать.

Я горжусь отцом, и здесь, на финише ралли-рейда, собрались всего его лучшие друзья и люди, которые его любят и всегда его поддерживают. Теперь мы должны продолжать в таком же ключе ради всей нашей семьи!»

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