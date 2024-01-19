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Дакар: Себастьен Лёб выбыл из борьбы за победу

Себастьен Лёб выбыл из борьбы за победу в «Дакаре» – сообщают организаторы ралли-рейда. На 132 км дистанции сегодняшнего, 11-го этапа соревнований, ему пришлось остановиться из-за поломки треугольного рычага правого узла передней подвески.

Лёб и его штурман Фабьен Лёркин потеряли больше часа, но затем экипаж смог продолжить движение. Сдаваться Себастьен не собирается, и похоже, у него всё ещё остаётся надежда завтра подняться на подиум, но это станет более понятно после завершения сегодняшнего этапа.

Судя по информации Bahrain Raid Extreme, команды Лёба, поломка подвески на Prodrive Hunter с бортовым номером 203 произошла из-за неудачного приземления после прыжка. Однако сломанный рычаг подвески удалось заменить благодаря помощи экипажа китайской команды YunXiang China T1+, который едет на таком же внедорожнике производства Prodrive.

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