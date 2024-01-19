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Формула 2: Виктор Мартен продолжит выступать за ART

Виктор Мартен продолжит выступать за команду ART Grand Prix в Формуле 2 в 2024 году.

Для французского гонщика это будет уже третий подряд сезон в команде. В 2022-м Виктор стал чемпионом Формулы 3 в составе ART, а в прошлом году дебютировал в Формуле 2, став лучшим новичком чемпионата с десятью подиумами, включая победу на этапе в Сильверстоуне.

Виктор Мартен: «У нас совместное прошлое с ART, связанное со страстью и успехом. Надеюсь, вместе с командой я выиграю ещё один титул в 2024-м, ведь предстоящий сезон будет иметь решающее значение для моего развития.

Я сосредоточусь не только на позиции в личном зачёте. Я хочу исправить ошибки прошлого года и всегда стремиться к лучшему из возможных результатов, независимо от того, складываются обстоятельства в мою пользу или нет.

Благодаря поддержке команды и Alpine в моём распоряжении есть всё необходимое, чтобы добиться поставленных целей».

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