Гонщики Aston Martin прошли подгонку сиденья

На новой базе Aston Martin в Сильверстоуне продолжается подготовка к сезону 2024 года. Сегодня пресс-служба команды сообщила, что Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл успешно прошли подгонку сиденья.

«Вы сидите комфортно? – написала команда в социальных сетях. – Фернандо и Лэнс с точностью до миллиметра прошли подгонку сиденья в AMR24».

До предсезонных тестов в Бахрейне остаётся немногим более месяца, а презентация новинки Aston Martin AMR24 запланирована на 12 февраля.

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