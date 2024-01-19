Грэм Уотсон: Хэмилтон – бренд, Ферстаппен – гонщик

Грэм Уотсон, бывший тим-менеджер AlphaTauri, сравнил двух чемпионов Формулы 1 – Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. По его мнению, Макс «в одиночку спас» Формулу 1, привлекая в чемпионат новых болельщиков, тогда как имя Хэмилтона у многих ассоциируется не только с гонками.

«Макс – это лучшее, что случалось с Формулой 1, – приводит слова Грэма Уотсона официальный сайт трёхкратного чемпиона мира. – Когда Макс ушёл из нашей команды в Red Bull Racing, то я сравнил это с переходом Михаэля Шумахера в Ferrari. В то время Михаэль серьёзно поднял популярность Формулы 1. Просто посмотрите на старые фотографии из Хоккенхайма или Спа – трибуны утопали во флагах Шумахера.

Я считаю, что Макс в одиночку спас Формулу 1, поскольку вызвал такой же интерес, как в своё время Шумахер. Люди заполняют трибуны в Австрии и Спа, чтобы посмотреть на выступления Макса. В последний раз я видел нечто подобное во времена Шумахера.

Моей жене 60 лет, и она большая поклонница Макса из-за его стиля пилотирования. За его действиями на трассе интересно следить. Макс привлёк новую аудиторию в Формулу 1.

Льюис Хэмилтон очень талантливый, но у него много интересов за пределами гоночных трасс, поэтому многие люди задаются вопросом: он действительно гонщик Формулы 1? Льюис ассоциируется со многими другими сферами. Льюис Хэмилтон – бренд, а Макс Ферстаппен – гонщик Формулы 1. И это уже не изменится.

Я не говорю, что Хэмилтон делает что-то неправильно, но он не такой гоночный ботаник, как Макс. Ферстаппен из того числа гонщиков, которые вне гоночных уик-эндов стараются проводить всё время на симуляторе или за рулём карта. Он постоянно стремится к тому, чтобы стать лучше».

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