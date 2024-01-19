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Каспер Штука дебютирует в Формуле 3

Участник молодёжной программы Red Bull Каспер Штука дебютирует в Формуле 3 в 2024 году. Польский гонщик подписал контракт с командой MP Motorsport.

В прошлом сезоне 17-летний Каспер выступал в итальянской Формуле 4, выиграл девять гонок и стал чемпионом.

Каспер Штука: «Я очень рад сделать следующий шаг в своей карьере и перейти в Формулу 3 вместе с MP Motorsport. У команды большой опыт в этой серии, что поможет мне избежать проблем при переходе из Формулы 4 в Формулу 3.

Мне понравилась машина, которую я пилотировал на тестах в Имоле. Не могу дождаться возвращения за руль на следующих тестах и в предстоящем сезоне. Меня ждёт серьёзный вызов, но я готов!»

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