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Коррупционный скандал не угрожает Гран При Сингапура

Коррупционный скандал, разразившийся в Сингапуре в 2023 году, судя по всему, не угрожает национальному этапу чемпионата мира – контракт на проведение этого популярного Гран При рассчитан до 2028 года.

Прошлым летом сингапурское бюро по противодействию коррупции возбудило дело против министра транспорта страны С. Исварана, который принимал активное участие в организации гонки Формулы 1. Ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям, прежде всего за взятки. Он вины не признаёт и намерен защищать своё имя в суде.

В ходе расследования также был выписан ордер на арест авторитетного бизнесмена, миллиардера Онг Бенг Сенга, который является промоутером Гран При Сингапура.

В этой связи начались разговоры, что гонка может быть исключена из календаря Формулы 1, но министерство труда и промышленности Сингапура выпустило заявление, в котором говорится, что правительство занимается детальным анализом всех действующих договорённостей, и эта работа поручена независимым экспертам.

«Ничто не говорит о том, что контракты с Формулой 1 или какие-либо иные соглашения были заключены с целью нанести ущерб правительству», – говорится в заявлении министерства. Также в нём подчёркивается, что за годы проведения гонки, т.е. с 2008 года, Гран При Сингапура принёс значительную выгоду национальной экономике.

«Гонка привлекла более 550 тысяч иностранных гостей, а доходы туристической отрасли, с ней связанные, достигли порядка 2 миллиардов сингапурских долларов», – такую статистику приводит министерство труда и промышленности Сингапура, добавляя, что Гран При также упрочил репутацию Сингапура как важного узлового пункта глобальной и азиатской экономики.

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