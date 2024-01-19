Майя Войг представит Ferrari в F1 Academy

Майя Войг представит команду Ferrari в женской серии F1 Academy. В 2024-м 19-летняя пилотесса проведёт сезон в составе Prema, а её машина будет выкрашена в цвета итальянской команды.

Майя Войг: «Я очень рада вернуться на трассу в этом сезоне! Я уверена, что вместе с Prema нас ждёт отличный сезон в интересной гоночной серии F1 Academy.

Для меня большая честь вновь представлять Ferrari, и я не могу дождаться продолжения напряжённой работы вместе с Гоночной академией Ferrari и Prema, чтобы как можно лучше подготовиться к сезону».

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