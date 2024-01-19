Следить

Автоспорт

Майя Войг представит Ferrari в F1 Academy

Майя Войг представит команду Ferrari в женской серии F1 Academy. В 2024-м 19-летняя пилотесса проведёт сезон в составе Prema, а её машина будет выкрашена в цвета итальянской команды.

Майя Войг: «Я очень рада вернуться на трассу в этом сезоне! Я уверена, что вместе с Prema нас ждёт отличный сезон в интересной гоночной серии F1 Academy.

Для меня большая честь вновь представлять Ferrari, и я не могу дождаться продолжения напряжённой работы вместе с Гоночной академией Ferrari и Prema, чтобы как можно лучше подготовиться к сезону».

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

В Williams назвали адрес, где 5 февраля пройдёт презентация

Теннис

Доха (M15). Белинский отыграл три матчбола в трехчасовом четвертьфинальном противостоянии с «нейтральным» теннисистом

Футбол

«Миннесота» без Капризова проиграла «Филадельфии»

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Бокс

Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

Футбол

Колос представил форварда сборной Литвы

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт