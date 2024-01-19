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Рафаэль Виллагомес продолжит карьеру в Формуле 2

Рафаэль Виллагомес продолжит карьеру в Формуле 2. Мексиканский гонщик подписал контракт с Van Amersfoort Racing на сезон 2024 года.

Три предыдущих сезона Виллагомес выступал в Формуле 3 и за это время суммарно заработал 4 очка, завершив сезон 2022-го и 2023-го года на 25-м месте в личном зачёте.

Рафаэль Виллагомес: «Я очень рад перейти в Формулу 2. Я готов к следующему уровню. Скоростная динамика машины Формулы 2 впечатляет, но после успешных тестов в Абу-Даби после завершения сезона я чувствую уверенность.

Тесты показали мне и моему окружению, что Формула 2 – подходящая категория для моего дальнейшего развития. Мы с командой хорошо знаем друг друга, что принесёт пользу обеим сторонам. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества и начала сезона».

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