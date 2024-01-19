Валттери Боттас занял 49-е место в своей велогонке

Сегодня в окрестностях австралийского города Аделаида состоялась гравийная велогонка RADL GRVL, организованная Валттери Боттасом и Тиффани Кромвелл, его подругой, которая профессионально занимается велоспортом.

В соревнованиях приняло участие около 200 человек обоих полов, и судя по сообщениям из Австралии, всё прошло успешно, чему способствовала хорошая погода.

«Первый день гонки завершён! – прокомментировали организаторы. – Погода держалась прохладная, но соревнования были просто огонь! Поздравления всем, кто добрался до финиша, а прежде всего – победителям в мужском и женском зачётах. Это был наш пилотный проект, но нам уже хочется вернуться через год, чтобы провести следующую гонку».

Разумеется, Валттери Боттас тоже принимал в ней участие. Дистанцию в 108 км он преодолел с 49-м временем из 105 участников, но при этом показал 18-й результат в своей возрастной группе.

«Наша первая велогонка прошла замечательно! – поделился финский гонщик Формулы 1 в социальных сетях. – Спасибо всей нашей команде, волонтёрам, участникам и вообще всем, благодаря кому всё это стало возможным! Завтра веселье продолжится».

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