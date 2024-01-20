Баттон в 2024-м может войти в элитный клуб гонщиков Ф1

Дженсон Баттон, чемпион мира 2009 года, начинает новую главу в своей карьере – он проведёт полный сезон в гонках на выносливость и будет пилотировать гиперкар Porsche 963 британской команды Jota. Разумеется, одним из главных событий сезона в WEC была и остаётся 24-часовая гонка в Ле-Мане, и в теории у Дженсона (которому вчера исполнилось 44 года) есть шанс войти в элитный клуб гонщиков Формулы 1, которые к своим чемпионским титулам смогли добавить и победу в Ле-Мане.

В истории Формулы 1 таких только пятеро, и официальный сайт чемпионата перечислил всех поимённо.

Майк Хоторн

Майк Хоторн выступал в Формуле 1 в 50-е годы прошлого века, и как многие гонщики той эпохи успешно сочетал это с участием в других соревнованиях, в том числе в «24 часах Ле-Мана».

Впервые он вышел на старт этого марафона в 1953 году за рулём спорткара Ferrari 340 ММ, но экипаж Хоторна и Джузеппе Фарины был дисквалифицирован за то, что на пит-стопе механик долил тормозной жидкости в тормозную систему раньше, чем это было разрешено регламентом.

Но через два года Майк Хоторн вернулся в Ле-Ман – уже вместе с заводской командой Jaguar. На ранних стадиях гонки он боролся с такими соперниками, как Эудженио Кастеллотти, выступавшим на Ferrari, и Хуаном-Мануэлем Фанхио, пилотировавшим Mercedes.

Но затем произошла трагедия, которая навсегда останется одной из самых чёрных страниц в истории автоспорта: когда Хоторн замедлился, собираясь свернуть на пит-стоп, ехавший следом за ним на Austin-Healey британец Лэнс Маклин, уходя от столкновения, изменил траекторию, и в его машину на полном ходу врезался Mercedes Пьера Левега.

После этого машина француза влетела в толпу зрителей, погиб и гонщик, и ещё более восьмидесяти зрителей. Однако гонка продолжилась, и экипаж Хоторна одержал победу. В ходе последовавшего расследования было установлено, что никто их гонщиков не был виноват в случившемся.

Хоторн ещё трижды выходил на старт в Ле-Мане, в том числе поднимался на подиум. Последний раз он участвовал в классической гонке на выносливость на кольце Сартэ в 1958-м, в том же самом сезоне, когда выиграл титул в Формуле 1. Но в следующем году Майк Хоторн погиб в автокатастрофе в возрасте 29 лет.

Фил Хилл

Американец Филл Хилл был ещё одним гонщиком Ferrari, успешно выступавшим как в Формуле 1, так и в гонках на выносливость. Он выходил на старт в Ле-Мане и в 50-х, и в 60-х, в том числе восемь раз за рулём машин Ferrari. Первые четыре попытки закончились сходами, но в 1958-м он эту гонку выиграл.

Вместе с бельгийцем Оливье Жендебьеном Хилл потом ещё дважды побеждал в Ле-Мане в составе команды из Маранелло – в 1961-м и 1962-м. Титул в Формуле 1 Филл Хилл также выиграл в 1961 году, хотя это произошло на фоне трагических обстоятельств – его ближайший соперник и напарник по Скудерии Вольфганг фон Трипс погиб в результате ужасной аварии в Монце, жертвами которой также стали несколько зрителей.

Йохен Риндт

В середине 60-х Йохен Риндт четырежды выступал в Ле-Мане, и эти гонки для него, как и в случае с Филом Хиллом, заканчивалась либо сходом, либо победой. Выиграл он марафон со второй попытки в 1965 году, вместе с Мастеном Грегори пилотируя Ferrari команды North American Racing Team. В следующем году он выступал на знаменитой машине Ford GT40, а в 1967-м – на Porsche 907, но в обоих случаях до финиша не добрался.

Кстати, та победа Риндта и Грегори очень долго оставалась последним подобным достижением Ferrari в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана», и только в прошлом году Антонио Джовинации, Алессандро Пьер Гвиди и Джеймс Каладо повторили тот успех за рулём гиперкара Ferrari 499P.

Риндт выступал в Формуле 1 с 1964-го, первую победу вместе с Lotus одержал с 1969-м, а в 1970-м выиграл ещё пять Гран При, но его жизнь трагически прервалась во время гоночного уик-энда в Монце. Однако набранных очков хватило, чтобы титул чемпиона мира в том году остался за австрийцем – посмертно.

Грэм Хилл

Грэм Хилл остаётся обладателем уникального достижения, которое уже более полувека никому не удаётся повторить. Только он смог добыть «Тройную корону» – выиграть Гран При Монако, Indy 500 и «24 часа Ле-Мана».

В Монте-Карло Хилл побеждал пять раз и заслужил прозвище «Мистер Монако», в 1966-м выиграл классическую гонку в Индианаполисе, а с 10-й попытки в 1972-м поднялся на вершину подиума в Ле-Мане вместе с Анри Пескароло. Они победили тогда, выступая за рулём французского спортпрототипа Matra-Simca MS670.

В то время он уже был обладателем двух титулов чемпиона мира, завоёванных в Формуле 1, а через три года в возрасте 46 лет погиб в авиакатастрофе, возвращаясь с тестов.

Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо не раз говорил, что стремится повторить достижение Грэма Хилла, и победы в Монако и Ле-Мане у него уже есть. Попытку выиграть Indy 500 он предпринял в 2017 году, причём шансы на успех у него действительно были, но подвела машина, и до финиша он не добрался.

В 2018-м Алонсо выиграл «24 часа Ле-Мана» вместе с заводской командой Toyota – его напарниками были Себастьен Буэми и Казуки Накаджима. Годом позже в этом же составе они вновь победили в Ле-Мане, а в 2020-м Фернандо попробовал свои силы в совершенно иной дисциплине – проехал ралли-рейд «Дакар» и занял в нём 13 место.

А теперь двукратный чемпион мира вновь выступает в Формуле 1, и в прошлом сезоне пополнил список своих достижений восьмью подиумами, и для команды Aston Martin это стало настоящим прорывом.

Вообще за семь с лишним десятилетий истории Формулы 1 более 20 чемпионов мира выступали в Ле-Мане, начиная с Хуана-Мануэля Фанхио в 50-х до Дженсона Баттона, который в прошлом году вместе с командой Garage 56 проехал марафон на кольце Сартэ на машине NASCAR, лишь несколько модифицированной с учётом специфики WEC. Правда, вместе с Джимми Джонсоном и Майком Роккенфеллером он выступал вне зачёта в особом «Инновационом» классе.

В общем, в этом году Баттон предпримет ещё одну попытку, и кто знает – может быть, ему удастся войти в элитный клуб чемпионов Ф1, кто добивался успеха и в Ле-Мане. Остаётся добавить, что Макс Ферстаппен, обладатель трёх титулов, уже сейчас говорит о своём желании в будущем выступить в легендарном суточном марафоне. Кстати, его отец, Йос Ферстаппен, тоже там выступал и в 2008 занял первое место в классе LMP2.

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