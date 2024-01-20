Берни Экклстоун раскритиковал Хэмилтона и Расселла

Берни Экклстоун раскритиковал гонщиков Mercedes Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. По мнению бывшего руководителя Формулы 1, в прошедшем сезоне два британца выступили ниже своих возможностей.

Берни Экклстоун: «В Red Bull терпеливо ждали все годы, когда побеждал Mercedes, постепенно заменяя каждое слабое звено. Теперь у них лучшая команда, лучшая машина и лучший гонщик. Они блестяще поработали.

Выражение «Тренд – ваш друг» применимо не только к фондовому рынку. Если кто-то и сможет опередить Red Bull, то это будет Ferrari, а не Mercedes. Дело не только в машине. Хэмилтон в прошлом сезоне немного провалился, а Расселл оказался не так хорош, как он о себе думал. В любом случае, они не должны были столь драматично проиграть Ферстаппену».

Говоря о Максе, Берни предположил, что трёхкратный чемпион мира выигрывал бы гонки в составе любой из ведущих команд Формулы 1, а не только Red Bull Racing.

«Кристиан Хорнер проделал блестящую работу, и в данный момент Макс является ориентиром для всех гонщиков, – продолжает Берни. – Макса можно посадить за руль McLaren, возможно, Ferrari или Mercedes, и он всё равно продолжит побеждать».

Отвечая на вопрос, кто произвёл на него наибольшее впечатление, Берни сказал: «Молодой австралиец Оскар Пиастри. Однажды он станет чемпионом».

Комментируя решение Мика Шумахера подписать контракт с Alpine и продолжить карьеру в гонках на выносливость, Берни сказал: «У него никогда не было шанса продемонстрировать свои способности. Мик оказался не в той команде [Haas] и не с теми людьми. Его взяли за его имя, но никогда особо не интересовались, хороший он гонщик или нет».

Источник