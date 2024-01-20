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Браун: С Маршаллом и Санчесом мы «прибавим в мощности»

Зак Браун не сомневается, что такие специалисты, как Роб Маршал и Давид Санчес, в начале года приступившие к работе в McLaren, смогут ускорить прогресс команды, которая стремится вернуться в группу лидеров Формулы 1.

Весной 2023-го в McLaren подписали контракт с Робом Маршаллом, бывшим главным конструктором Red Bull Racing, а также с Давидом Санчесом, ранее работавшим в Ferrari, но обоим пришлось отбыть обязательные в таком случае «академические отпуска», прежде чем они смогли присоединиться к инженерному корпусу команды из Уокинга.

Новая машина MCL38 будет представлена 14 февраля, и в McLaren надеются, что команда сможет начать сезон 2024 года не менее уверенно, чем завершила предыдущий.

«Полагаю, в прошлом году команда показала, на что мы способны, а теперь, когда к нам присоединились Роб и Давид, мы просто ещё прибавим в мощности! – заявил исполнительный директор McLaren Racing в эфире телеканала Sky Sports. – Задача по возвращению в лидеры по-прежнему очень сложна, но мне кажется, что мы располагаем для этого всем необходимым.

Теперь нам нужно одолеть остальные девять команд, что, конечно, непросто.  Но у коллектива очень правильный настрой, все испытывают настоящее воодушевление. Мы сильно провели вторую половину прошлого сезона, и я просто надеюсь, что чемпионат мы начнём несколько более уверенно, чем год назад. Роб полон энергии, у него много идей, и он уже делится с командой своим обширным и очень ценным опытом».

Впрочем, стоит подчеркнуть, что новое шасси McLaren в любом случае разрабатывалось без участия Маршалла и Санчеса, и в первое время новым специалистам, при всём их опыте, предстоит вникать в курс дела, изучать методы работы McLaren, а их вклад станет заметным на более поздних стадиях сезона.

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