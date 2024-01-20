Дакар: В Audi поздравили свою команду с победой

Команда Audi Sport впервые выиграла ралли-рейд «Дакар» на внедорожном прототипе Audi RS Q e-tron – это произошло на третий год участия заводской команды немецкой компании в одном из самых сложных соревнований в мировом автоспорте.

Экипаж Карлоса Сайнса и Лукаса Круза, его штурмана, лучше всех справился с многочисленными испытаниями, которые пришлось преодолевать участникам «Дакара» на маршруте длиной 7900 км, и занял 1-е место с преимуществом в 1 час 20 минут.

Audi RS Q e-tron – полноприводный внедорожник, специально созданный для ралли-рейдов, оснащённый высоковольтными батареями и преобразователем энергии, работающим от вспомогательного двигателя внутреннего сгорания – конструкция сложная, но позволяет на 60% снизить выбросы CO2 в атмосферу.

Руководство копании Audi AG поздравило свою команду с этим успехом.

Гернот Дёльнер, председатель правления компании: «Поздравления Audi Sport Team с победой в ралли-рейде «Дакар». Это ещё одно этапное достижение Audi в автоспорте и реальный технологический прорыв, который указывает нам путь в электрическое будущее».

Оливер Хоффманн, главный инженер Audi, член совета директоров компании: «С нашим революционным электромобилем мы справились с самым сложным испытанием в мире автоспорта всего через три года. Таким образом мы продолжаем долгую череду передовых достижений, которых всегда добивалась марка Audi за четыре десятилетия её участия в автоспортивных соревнованиях.

Я бы хотел поблагодарить всю команду с этим выдающимся результатом в ралли-рейде, который в этом году был особенно сложным».

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