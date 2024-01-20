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Джеймс Ваулз: Я вижу свет в конце тоннеля

В феврале будет ровно год, как Джеймс Ваулз приступил к обязанностям руководителя Williams и занялся необходимыми реформами в команде, которая в течение нескольких лет занимала последнее или одно из последних мест Кубка конструкторов.

По сути, эта работа только началась, однако первые результаты уже достигнуты – в 2023-м Williams поднялась на 7-ю строчку командного зачёта, но о тех препятствиях, которые приходится преодолевать Ваулзу и его подчинённым, мы уже рассказывали.

Прежде всего речь о том, что инфраструктура базы Williams в Гроуве и парк оборудования, которым располагает команда, во многом устарели, и это, конечно, один из главных сдерживающих факторов. По словам Ваулза, на модернизацию требуется порядка $150 млн., которые необходимо вложить в ближайшие годы, и он надеется, что финансовый регламент Формулы 1 будет скорректирован, поскольку без этого догнать лидеров просто невозможно.

«Я бы не стал руководителем этой команды, если бы не видел свет в конце тоннеля, – рассказал он, принимая участие в австралийском подкасте KTM Summer Grill. – Я ушёл из такой невероятной компании, как Mercedes, где мне было комфортно, где вокруг меня были исключительно талантливые коллеги,  выигравшие немало чемпионатов.

И всё-таки я оттуда ушёл, чтобы перейти в Williams. Я это сделал, потому что верю: у нас есть чёткое видение, как добиться прогресса. Williams – одна из первых команд Формулы 1, за которую я начал болеть. У неё такое богатое историческое наследие, о каком большинство команд может только мечтать. Я до сих пор чувствую, как мурашки бегают по коже, когда смотрю на наши старые машины, которые когда-то выигрывали чемпионаты, и вся эта техника и сегодня в рабочем состоянии.

Но изменения, которых необходимо добиться, не могут произойти за один день. Именно это я стараюсь всем объяснить. Некоторое оборудование ещё только предстоит приобрести, и самое крупное и громоздкое мы ещё не купили. Не бывает так, что вы тратите миллионы фунтов на оборудование и сразу его устанавливаете.

Прежде чем оно будет смонтировано и заработает, пройдут 12, 24, а иногда все 36 месяцев. Поэтому могу подтвердить, что я вижу свет в конце тоннеля, вижу путь, по которому мы будем постепенно двигаться, чтобы вновь стать успешной командой, но это путешествие будет долгим.

При этом я надеюсь, что уже сейчас мы будет прибавлять с каждым годом, всё больше распрямлять плечи, понимая, что мы на верном пути».

Презентация новой машины Williams запланирована на 5 февраля и пройдёт в Нью-Йорке во флагманском магазине компании Puma.

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