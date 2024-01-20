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Карлос Сайнс в четвёртый раз выиграл «Дакар»

В Саудовской Аравии финишировал ралли-рейд «Дакар», проходивший по весьма драматичному сценарию, и неудача, постигшая вчера Себастьена Лёба, одного из главных претендентов на победу, лишила супермарафон яркой концовки.

Но главный его итог состоит в том, что 61-летний Карлос Сайнс в четвёртый раз одержал победу в этом сложнейшем соревновании – и это первый подобный успех заводской команды Audi Sport.

Об остальных итогах ралли-рейда расскажем несколько позже, а пока предоставим слово победителю.

Карлос Сайнс: «Этот успех означает, что если вы упорно трудитесь и верите в себя, если у вас хорошая команда, и вы окружены хорошими людьми, то всё это обязательно окупается.

У нас совершенно особенная машина, с которой очень сложно справиться – добиться её эффективной работы очень трудно. Но я очень рад за Audi, ведь мы добрались до финиша гонки и выиграли её. Думаю, источник этой энергии – моё страстное стремление к успеху.

Разумеется, надо верить в себя, в то, что ты по-прежнему способен быстро ездить, но также важно отметить, что за кулисами была проведена очень большая работа. Чтобы добиться успеха в моём возрасте, оставаться на высоком уровне, необходима тщательная подготовка.

Пока я хочу просто насладиться этой победой, после чего в ближайшие недели задумаюсь о будущем. Посмотрим,  что меня ждёт. Полагаю, вчерашний день был очень важным для этой победы, хотя на самом деле правильный подход важен с самого начала.

Фаворитов было много, но, как всегда бывает в Дакаре, кто-то сталкивается с проблемами. Думаю, мы держали по-настоящему хороший темп, у нас была правильная тактика, а команда оказывала нам отличную поддержку».

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