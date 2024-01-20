Кубица: Вместе с Фернандо мы могли бы добиться многого

В 2024 году Роберт Кубица будет выступать в WEC за итальянскую AF Corse, у которой фактически статус заводской команды Ferrari. Можно сказать, сбывается его мечта, ведь он будет пилотировать гоночную машину Ferrari, вот только не в Формуле 1. Хотя в своё время у него были такие планы, однако судьбе было угодно распорядиться иначе.

Для Роберта всё круто изменилось после аварии на трассе ралли Ronde di Andorra, произошедшей зимой 2011 года – тогда он получил тяжёлые травмы и мог расстаться с жизнью. Но ещё до того печального события у Кубицы были достигнуты предварительные договорённости с командой Ferrari и в 2012-м он должен был стать новым напарником Фернандо Алонсо, заменив Фелипе Массу.

«Я всегда с уважением относился к Фернандо и по-прежнему очень его уважаю, – поделился Роберт в интервью Gazzetto dello Sport. – Когда мы выступали в Формуле 1, такое отношение было взаимным. Часто говорят, что напарник по команде – первый соперник любого гонщика, которого надо обязательно опередить. Но я всегда считал, что твоя задача – опередить всех, включая напарника.

Не думаю, что мне было бы сложно одолеть Фернандо за рулём такой же машины, но в любом случае я очень хотел принять этот вызов. Мы с ним одинаково смотрим на многие вещи, а когда в команде два гонщика, которые ладят между собой, такая команда получает преимущество.

В теории был риск, что наши отношения могли испортиться, хотя на самом деле я думаю, что вместе мы могли бы добиться многого. Сценарий на будущее был именно такой, в 2012 году я должен был перейти в Ferrari, где тогда выступал Фернандо, но потом произошла та авария.

Из-за неё этого не случилось, однако жизнь предложила мне иной сценарий. И сейчас я рад, что меня ждёт новое приключение в Ле-Мане за рулём красной машины. Как долго я ещё буду выступать в гонках? Мне очень повезло, что страстная любовь к скорости превратилась в мою работу. Наступает очередной год, но я чувствую прежнюю любовь к автоспорту.

И в 39 лет она остаётся тем мотором, который позволяет мне двигаться вперёд. Меня пугает мысль, что придётся завершить карьеру и найти какую-то работу, которая меня не будет устраивать. Я гонщик и хочу выступать в соревнованиях. Мне нравится дело, которым я сейчас занимаюсь, поэтому есть риск, что я продолжу гоняться ещё не один год».

2 марта Роберту Кубице предстоит выйти на старт гонки «1812 км Катара» за рулём гиперкара Ferrari 499P в одном экипаже с Робертом Шварцманом и Йифеем Йе.

Источник