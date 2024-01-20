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Лёб: Учтём весь наш опыт в работе с новой машиной

В этом году Себастьену Лёбу, девятикратному чемпиону мира по ралли, вновь не удалось покорить «Дакар», хотя на подиум по итогам супермарафона он всё-таки поднялся, заняв третье место.

Победу одержал 61-летний Карлос Сайнс, став самым возрастным гонщиком, кому это удалось, и Лёб был одним из первых, кто искренне поздравил соперника с этим достижением. А в качестве послесловия к «Дакару» 2024 года можно привести слова француза, сказанные после финиша в интервью Auto Hebdo. Стоит напомнить, что для Себастьена это уже пятый подиум и третий подряд – он финишировал 2-м в 2017-м, 2022-м и 2023-м, а в 2019-м и 2024-м занимал 3-и места.

Себастьен Лёб: «Это произошло по множеству причин: из-за проколов, из-за поломки рулевой тяги в начале ралли, из-за поломки рычага подвески на предпоследнем этапе. Пришлось непросто, но мы продолжали бороться и всё-таки поднялись на подиум, так что не жалуемся. В любом случае мы должны были финишировать либо вторыми, либо третьими.

Но вторых мест в «Дакаре» у нас уже достаточно! Нам надо было поменять наше положение на подиуме, но мы переместились не в том направлении, допустив ещё одну навигационную ошибку! (смеётся)

Разумеется, мы каждый день выкладывались, но не всё получалось, и не всегда нам сопутствовала удача. Впрочем, мы знаем, что это тоже часть «Дакара». Но отчасти это связано и с подготовкой к ралли-рейду, поэтому теперь мы намерены уделить максимум внимания нашей следующей машине, чтобы предотвратить появление разного рода небольших проблем, которые приводят к потерям времени. Это наш самый важный проект в предстоящем сезоне.

В отношениях с Prodrive (британской компанией, построившей внедорожник Hunter, на котором выступал Лёб) нет никакой напряжённости. Мы знаем, что наша машина быстрая и мощная, но недостаточно прочная. У нас не было права на ошибку, и когда всё идёт нормально, то всё замечательно. Однако когда она налетает на камни, то выясняется, что по прочности она уступает технике соперников.

Постараемся учесть этот опыт с работе с нашей новой машиной, проект уже полностью распланирован на весь год, так что теперь мы нацелены в будущее».

Проект, о котором говорит Себастьен Лёб – это заводская программа компании Dacia, румынского подразделения концерна Renault, которая дебютирует в «Дакаре» в 2025 году в категории T1+. Разработкой и подготовкой машин занимается всё та же британская компания Prodrive. На 2024-й запланированы интенсивные тесты будущего внедорожного прототипа, а напарниками Лёба станут Нассер Аль-Аттийя и испанская гонщица Кристина Гутьеррес Херреро, только что выигравшая «Дакар» в категории T3 (в этом году он назывался Challenger).

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