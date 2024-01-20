Марко: Ферстаппен будет становиться только лучше

Макс Ферстаппен безоговорочно доминировал в прошлом сезоне, но за рулём машины Red Bull Racing он вполне уверенно выиграл чемпионат и в 2022-м.

Пока всё говорит о том, что вместе со своей командой он не собирается сбавлять обороты и в новом сезоне, хотя, конечно, многое будет зависеть от эффективности машины RB20, и от того, в какой мере соперники смогут подтянуться к команде из Милтон-Кинса.

Мы приводили мнение Эдди Джордана, основателя и бывшего руководителя команды Jodrdan, которая с годами не раз меняла название, в итоге превратившись в Aston Martin F1, который сказал, что сейчас в условную «команду мечты» он бы взял Шарля Леклера и Ландо Норриса.

Т.е. с его точки зрения, только эти двое гонщиков в состоянии бросить вызов Максу.

Когда Хельмута Марко, спросили, что он об этом думает, автоспортивный советник компании Red Bull ответил: «В целом, конечно, Леклер и Норрис – исключительно талантливые гонщика, однако в прошлом оба проявляли определённые слабости, обоим недоставало стабильности.

Что же касается Ферстаппена, то он ещё даже не достиг предела своих возможностей и будет становиться только лучше. А наше дело – предоставить ему машину, которая будет настолько же хороша, как RB19 в 2023 году. И тогда всем остальным вновь придётся на него равняться».

Трёхкратного чемпиона мира действительно отличает невероятная стабильность, психологическая стойкость и умение в любых обстоятельствах и в любых условиях пилотировать практически безошибочно.

Источник