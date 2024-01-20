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На трассе в Майами произошёл смертельный инцидент

Накануне на трассе Формулы 1 в Майами произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельный исходом.

В четверг в 13:45 по местному времени водитель серого купе Dodge проезжал по эстакаде над трассой Формулы 1. По неустановленной причине водитель потерял управление, протаранил защитное ограждение и упал с эстакады на трассу в 16-м повороте.

На трассе в Майами произошёл смертельный инцидент

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть водителя, которого выбросило из машины. Расследованием причин инцидента занимается местная полиция.

Трасса в Майами впервые приняла этап Формулы 1 в 2022 году. В новом сезоне Гран При Майами впервые пройдёт в формате со спринтом. Этап запланирован на 3-5 мая 2024 года.

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