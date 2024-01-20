Турини: Сайнс-старший выиграл Дакар. А что младший?

Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики, в своём стиле прокомментировал вчерашнюю победу Карлоса Сайнса-старшего в «Дакаре», обратив внимание на тот факт, что его сын прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы на финише ралли-рейда поздравить отца с этим успехом…

Сайнс-старший выиграл «Дакар», проходивший в Саудовской Аравии. На внедорожнике Audi на электрическом ходу, хотя, насколько я понимаю, многие по-прежнему отказываются признать, что машина, которая едет не на бензине и не на дизтопливе, может победить в этом ралли-рейде.

Но если электромобиль Audi, который почти ничего не выбрасывает в атмосферу, выигрывает «Дакар», то совершенно серьёзно предлагаю всем желающим задаться вопросом: вы действительно считаете, что и это достижение – тоже заговор элит?

Давайте включим мозги и будем честными с самими собой. Конечно-конечно, я столько раз уже слышал, что «климатические изменения – это всё выдумки, ведь мы же видели, что зимой электромобили Tesla замерзают» И так далее, из чего некоторые делают выводы, что всё это чей-то заговор. Поэтому Италия должна немедленно выйти из Евросоюза и восстановить лиру в качестве государственной валюты. Спасибо – не надо.

Вернёмся к победе Сайнса-старшего в Дакаре. А что Сайнс-младший? Карлос был на финише ралли-рейда и вместе с отцом отпраздновал успех. Можно ли в этом усматривать некий намёк на его дальнейшие перспективы?

Правда или нет, что компания Audi через его легендарного отца предлагает ему в 2026 году сесть за руль машины, построенной командой, которая раньше называлась Sauber?

Если это не так, тогда почему Карлос, в отличие от Шарля Леклера, до сих пор не продлил контракт с Ferrari?

Как меня уверяют знающие люди, контракт будет продлён. Но когда?..

P.S. Какое-то время назад я предположил, что Ferrari в 2024 году выиграет как минимум пять Гран При, и теперь в разных местах мне попадаются оптимистичные комментарии со ссылкой на мои прогнозы. Сразу хочу напомнить, что это моя собственная теория, не более, и она может быть ошибочной.

И моя репутация тут вообще ни при чём, а то некоторые считают меня влиятельным журналистом. Да нет у меня никакого влияния, никакой я не авторитет, это я вам точно говорю. Я – это просто я, и лично мне этого достаточно.

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