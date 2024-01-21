Авария, изменившая судьбу и карьеру Джей-Джея Лехто

Ровно 30 лет назад, 21 января 1994 года, Юрки Ярвилехто, которого в мире автоспорта знают по прозвищу JJ (или «Джей-Джей Лехто»), попал в аварию, едва не стоившую ему жизни. Инцидент произошёл во время тестов в Сильверстоуне, и о той истории сегодня напомнила финская газета Iltalehti.

До этого всё складывалось просто замечательно: Джей-Джей дебютировал в Формуле 1 в 1990-м, а уже в своей десятой гонке поднялся на подиум. В начале 1994-го Кеке Росберг, тогдашний менеджер Лехто, договорился с Флавио Бриаторе, в то время руководившим командой Benetton, и Джей-Джей стал новым напарником Михаэля Шумахера.

У финского гонщика уже был опыт 38 Гран При за рулём машин далеко не самых сильных команд – таких, как Onyx, Scuderia Italia, а в 1993-м он входил в самый первый состав Sauber. Лехто ещё не было и 28 лет, но он уже заработал репутацию крепкого профессионала, что и позволило подписать контракт с Benetton.

Но в первый же день зимних тестов на автодроме в Сильверстоуне Джей-Джей врезался в бетонное ограждения в повороте Stowe, после чего в бессознательном состоянии был доставлен в госпиталь в Нортгемптоне.

«Что-то пошло не так. Удар о бетонную стену был очень сильным, – рассказывал впоследствии Лехто. – В тот день было очень холодно, вероятно, температура была лишь на один градус выше нуля. Мы испытывали новые компоненты, в том числе подвески. В повороте Stowe что-то произошло – может быть, на трассе была замерзающая вода, может быть, в машине сломалась какая-то деталь».

В госпитале были диагностированы весьма серьёзные повреждения позвоночника, и Джей-Джей был срочно прооперирован.

Судя по данным телеметрии, скорость машины в момент жёсткого удара о бетонное ограждение была примерно 220 км/ч, и чудом приходится считать уже тот факт, что Лехто не стал инвалидом.

Его контракт с Benetton был подтверждён всего за неделю до этого, и Кеке Росберг вместе с Бриаторе постарались скрыть от журналистов, что травмы, полученные гонщиком, были очень серьёзные. Операция, проведённая британскими врачами, прошла успешно, и вскоре в прессе появились сообщения, что гонщик постепенно выздоравливает.

Медики настаивали, что на более-менее нормальную реабилитацию после таких травм уходит как минимум полгода, но Джей-Джей не собирался ждать так долго, ведь до начала сезона оставалось всего два месяца.

В первых двух гонках, в Бразилии и Японии, его заменил Йос Ферстаппен, будущий отец Макса. А Лехто вернулся за руль в Имоле в тот самый злополучный уик-энд, когда погибли Роланд Ратценбергер и Айртон Сенна. Джей-Джей показал вполне достойный 5-й результат в квалификации, но воскресная гонка для него закончилась уже через несколько секунд после старта.

Сзади в Benetton финна врезался на Lotus португалец Педро Лами, обломки машин разлетелись в разные стороны, в том числе около десятка зрителей получили ранения. События того уик-энда очень серьёзно сказались на психологическом состоянии Юрки Ярвилехто, который только-только вернулся за руль после травмы, но и его физическая форма тоже оставляла желать лучшего.

Прежде всего его беспокоили проблемы с шеей – он просто не успел в достаточной степени восстановить силу этих мышц, столь важных для гонщика. В квалификации в Монако он был только 17-м, проиграв Шумахеру более 4 секунд. На торможениях и разгонах на выходе из поворотов голова финна бессильно моталась из стороны в сторону, и он просто был не в состоянии нормально видеть трассу.

«Конечно, я надеялся, что восстановление пройдёт быстро, ведь операция прошла успешно, а это дало мне повод для излишнего оптимизма, – признавал Лехто. – Но в реальности полное восстановление заняло много времени. А команда не дала возможности этого дождаться…»

В итоге за Benetton он провёл всего шесть гонок, в которых только три раза добрался до финиша и заработал всего одно очко. В те времена призовые баллы начисляли только первой шестёрке, и в Гран При Канады 6-м линию финиша пересёк Кристиан Фиттипальди, но бразилец, выступавший за Footwork, был дисквалифицирован, после чего на строчку вверх поднялся Лехто.

По его словам, в полной мере он обрёл былую форму только к лету 1995 года. Именно тогда он одержал главную победу в своей карьере – выиграл «24 часа Ле-Мана» за рулём спорткара McLaren F1 GTR. В 2005-м ему удалось повторить тот успех, но уже вместе с американской командой Champion Racing, и тогда он уже пилотировал спортпрототип Audi R8.

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