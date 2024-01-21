Ферстаппен выиграл виртуальный марафон в Дайтоне

Макс Ферстаппен выиграл виртуальный марафон iRacing 24 Hours of Daytona в классе GTD. Трёхкратный чемпион мира, разумеется, выступал за свою команду Team Redline, а его напарниками по экипажу №69 были немецкий мастер кибергонок Оле Штейнбратен и итальянец Джанни Веккьо.

Виртуальный спорткар Mercedes AMG Ферстаппена вышел в лидеры в ночное время, после чего произошёл опасный инцидент, в котором между двумя машинами Team Redline был контакт, но в итоге Макс и его напарники довели гонку до победы.

Успех команды закрепил второй экипаж Redline – он занял 3-е место в классе.

Уже через пару дней, 23 января, Макс вновь примет участие в виртуальной гонке. На этот раз он выйдет на старт одного из этапов организованного им чемпионата Real Racers Never Quit («Настоящие гонщики никогда не уходят из гонок»). Ему предстоит сначала пилотировать машину Формулы 3 в Сильверстоуне, а затем пересесть за руль машины Ф4 в Имоле.

Может быть, в этом и заключается один из секретов мастерства Ферстаппена – в том, что даже на отдыхе он уделяет так много внимания гонкам, пусть и виртуальным.

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