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McLaren Applied помогает британским железным дорогам

Британская технологическая компания McLaren Applied, до 2021 года входившая в McLaren Group, а ныне независимая, разработала для британских железных дорог специальную систему, помогающую следить за состоянием путевого хозяйства. При этом инженеры компании использовали опыт, полученный в Формуле 1.

Комплекс, созданный силами McLaren Applied для компании Network Rail, состоит из активных антенн, которыми оснащаются измерительно-диагностические поезда, и запатентованного программного обеспечения 5-го поколения, получившего название Fleet Connect.

В настоящее время такие комплексы смонтированы на 14 поездах, что позволяет дистанционно мониторить более 30 тысяч километров железных дорог Соединённого Королевства, оперативно получать информацию об их состоянии. Соответственно, всё это способствует повышению безопасности движения и снижению расходов.

Как подчёркивается в пресс-релизе McLaren Applied, при разработке антенн и программного обеспечения Fleet Connect применялись технолологические решения, опробованные в Формуле 1.

Пабло Гарсия Лопес, директор McLaren Applied: «Программное обеспечение Fleet Connect и высокотехнологичные активные антенны – отличный пример того, как британские инженеры помогают решать проблемы в транспортной сфере.

В компании Network Rail продемонстрировали готовность к взаимодействию и способствовали применению программного обеспечения, созданного на основе опыта, полученного в Формуле 1, на железных дорогах».

Между McLaren Applied и Network Rail заключён договор, предусматривающий сотрудничество в течение пяти лет.

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