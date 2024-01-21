Мэтт Харман: У нас есть ряд интересных идей на будущее

Сезон 2023 года был довольно сложным для Alpine F1 и закончился тем, что заводская команда концерна Renault явно сдала позиции. Если в 2022-м она была на 4-м месте Кубка конструкторов, то теперь опустилась на две строчки ниже, пропустив вперёд McLaren и Aston Martin. И это несмотря на два подиума: Эстебан Окон финишировал третьим в Монако, а Пьер Гасли – в Нидерландах.

Но машина A523 эффективно работала в очень узком диапазоне настроек, что, разумеется, негативно сказывалось на стабильности результатов. Кроме того, посередине сезона в команде поменялось руководство – в Renault были недовольны результатами и просто уволили Отмара Сафнауэра, руководившего Alpine F1, вместе Аланом Пермейном, спортивным директором команды. Лорана Росси перевели на другую работу, а Пэт Фрай ещё в марте принял решение перейти в Williams.

Такого рода резкие перемены тоже не лучшим образом влияют на положение дел. Но технический директор Мэтт Харман готов признать, что дело не только в этом.

«Думаю, машины некоторых других команд превосходят нашу по аэродинамической эффективности, – приводит его слова официальный сайт чемпионата. – В начале сезона нам удалось немного подтянуться к нескольким соперникам, но топ-команды добились более заметного прогресса. В определённой степени это было связано с той прижимной силой, генерировать которую была способна наша машина, а кроме того, нам ещё нужно было разобраться с её особенностями – предстояло понять, как с ней работать.

В течение всего года мы экспериментировали, пытаясь со всем этим разобраться. Какие-то результаты той работы были заметны, какие-то – нет. Но теперь мы надеемся эффективно применять полученную тогда информацию, чтобы выйти на более высокий уровень в этом году.

В 2023-м мы более-менее разобрались с A523, наверное, только к четвёртому этапу сезона, что для нас было не характерно. В. нашей гоночной бригаде работают очень опытные инженеры, которые действуют вместе со специалистами на базе в Энстоуне, но на этот раз задачу удалось решить не сразу.

Дело не в том, что машину было сложно настраивать, а в том, что её рабочий диапазон оказался очень узким, поэтому приходилось идти на компромиссы. А это всегда создаёт трудности. Мы приезжали на трассу, и гонщикам было важно, чтобы у машины был определённый дорожный просвет, но мы не могли этого добиться, поскольку A523 сразу теряла эффективность.

Но в 2024 году у нас будет совершенно новая машина. Аналогичный подход применяют и другие команды – обычно машина остаётся неизменной в своей основе в течение двух лет, но мы должны смотреть в будущее… При этом мы также должны думать о 2026 годе, когда вступит в силу новый технический регламент, поэтому теперь надо строить машины, которые были бы своего рода переходной версией. У нас есть несколько интересных идей на будущее, и при этом мы планируем действовать совместно с мотористами Renault, чтобы добиться улучшений во всём.

Мы в полной мере обеспечены в финансовом отношении, чтобы всё это реализовать. Идёт модернизация инфраструктуры нашей базы в Энстоуне, новое оборудование будет применяться в процессе подготовки к 2026 году, но мы сможем его использовать и раньше, как только оно вступит в строй.

Прежде всего важно усовершенствовать системы компьютерного моделирования, наш симулятор должен стать более точным, мы должны быстрее получать в ответы на возникающие вопросы. Новый симулятор должен быть готов к 2026 году, его монтаж начнётся в 2025-м. Он будет находиться в отдельном большом здании, где мы также будем заниматься решением и других интересных задач.

Сейчас мы располагаем неплохим инструментарием, но его точность недостаточно высока, и я думаю, что в итоге это придаст нашим гонщикам больше уверенности, потому что уровень корреляции симулятора по отношению к картине, которую мы видим на трассе, станет выше. В процессе подготовки к 2026 году это будет очень важно».

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