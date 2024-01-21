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На трассу в Лагуна-Сека подают в суд за… шум моторов

Калифорнийская трасса в Лагуна-Сека считается одним из лучших автодромов США, и гонки там проходят с 1957 года. Но 67 лет спустя некоторых жителей графства Монтерей, проживающих в районе трассы, вдруг встревожил тот факт, что она является источником повышенного шума.

Группа местных жителей, назвавшаяся Highway 68 Coalition, утверждает, что уровень этого шума в последние годы стал выше, а адвокат Ричард Розенталь, представляющий её интересы, заявил, что трасса теперь используется 340 дней в году, и там почти никогда не бывает тихо.

При этом автодром, треть акций которого принадлежит властям графства, вносит весьма заметный вклад в экономику региона: в 2022 году он оценивался в $246 млн. За прошлый год на гонках, проходивших в Лагуна-Сека, а также прочих мероприятиях, побывало более 350 тысяч человек. В том числе там проходит Motorsport Reunion, знаменитый на весь мир фестиваль исторической гоночной техники, и в 2022-м только его посетители потратили порядка $65 млн.

В общем, растущая популярность автодрома приносит весьма существенные деньги местной экономике, и с каждым годом Лагуна-Сека привлекает всё больше туристов из разных стран. Но именно это и не нравится людям, объединившихся в Highway 68 Coalition, и они вознамерились ограничить разного рода гоночную активность на этой трассе – т.е. именно то, ради чего она была построена.

Поскольку в настоящее время происходит смена компании, которая будет оператором автодрома, то судебное дело пока не заведено, но судя по всему, через какое-то время это неизбежно произойдёт.

Как заявил представитель графства Монтерей, «Мы не признаём требований, выдвинутых в обвинениях, и рассчитываем на благоприятный исход судебного процесса». Он также подчеркнул, что происходящее никак не повлияет на планы проведения соревнований в 2024 году.

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