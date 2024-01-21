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Автоспорт

Туукка Тапонен делает успехи в Формуле Regional

Туукка Тапонен – новая надежда финских поклонников автоспорта, и пока 17-летний гонщик их ожидания в целом оправдывает. Сегодня он, стартовав с поула, выиграл первую гонку уик-энда в ближневосточной серии Формулы Regional – это его первое подобное достижение.  

Тапонен выступает за французскую команду R-ace GP вместе с норвежцем Мартиниусом Стенсхорном, который занял 2-е место, уступив напарнику более 4 секунд. В предыдущих гонках этой зимней серии Туукка финишировал 2-м, 4-м и шестым. Он слушатель гоночной академии Ferrari и в прошлом году занял второе место в личном зачёте F4 UAE.

Пока Тапонен находится на второй строчке личного зачёта, уступая Стенсхорну всего три очка, но второй этап серии продолжается, и в этот уик-энд на автодроме Яс-Марина в Абу-Даби стартуют ещё две гонки. А в феврале пройдут ещё три этапа, каждый из которых состоит из трёх гонок.

Кстати, финансовую поддержку новому финскому таланту оказывает миллиардер Антти Аарнио-Вихури, один из самых богатых людей Финляндии, который в своё время помогал Валттери Боттасу.

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