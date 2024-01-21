В Honda USA могут отказаться от WEC из-за Формулы 1

Американское подразделение Honda Racing Corporation (HRC), подключившись к разработке гибридной силовой установки для Формулы 1, может пересмотреть свои приоритеты и отказаться от программы возможного участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость с гиперкаром Acura ARX-06.

В настоящее время с двумя такими машинами класса LMDh к «24 часам Дайтоны», первому этапу нового сезона серии IMSA, готовится команда WTRAndretti, одним из восьми гонщиков которой является Дженсон Баттон.

Но к 2026 году японская корпорация должна создать гибридную силовую установку нового поколения для Aston Martin F1, и этот проект для неё становится приоритетным. Поэтому специалисты базирующейся в Калифорнии компании HRC USA уже начинают им занимаются, о чём мы писали в декабре.

«Мы теперь в Формуле 1, и надо уделить этому должное внимание, – заявил Дэвид Салтерс, президент HRC USA, в интервью Sportscar365. – Посмотрим. Необходимо всё тщательно проанализировать. Мы объединяем силы нашей организации, и в этом есть смысл. Это важный шаг. Наша компания в первую очередь отвечает за североамериканское направление, за американское подразделение Honda и Acura. Но теперь у нас появляется больше возможностей. Если будет необходимость, некоторые из наших талантливых сотрудников могут помочь тем, кто занимается Формулой 1. Мы уже понемногу к этому подключаемся, но постепенно работы может прибавиться.

Если будет принято решение участвовать в WEC, тогда нам могут поручить и это, что будет означать, что мы займёмся программой участия в чемпионате мира. Но такие решения принимаются на самом высоком уровне японским руководством компании.

Но справимся ли мы, и есть ли во всём этом смысл? Мы продолжаем задавать такие вопросы и продолжим всё это анализировать».

По словам Салтерса, речь в том числе идёт о возможном участии Honda в WEC начиная с 2025 года: «Все знают, что предсказывать будущее довольно сложно. Там будет видно, что нас ждёт. Впрочем, наша задача №1 – хорошо справиться с делом, работая на Acura. Сейчас это меня заботит больше всего.

После этого проанализируем всё остальное и посмотрим, чем мы займёмся, что именно будет важно для Honda и для Acura».

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