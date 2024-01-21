В Porsche сохраняют интерес к Формуле 1

В прошлом году компания Porsche отказалась от планов вернуться в Формулу 1 в 2026 году, поскольку им не удалось договориться о сотрудничестве с Red Bull Racing и McLaren. Однако в свежем интервью руководитель отдела продаж Porsche Motorsport Михаэль Драйзер рассказал, что компания продолжает следить за происходящим в Формуле 1.

Михаэль Драйзер: «Автоспорт всегда будет в основе нашего бренда, и Формула 1 остаётся интересной для нас гоночной серией. Однако в следующие несколько лет мы сосредоточимся на наших заводских программах с Porsche 963 в сериях WEC и IMSA, а также на Формуле Е.

Мы хотим бороться за победы во всех сериях, в которых участвуем. Это наши традиции и главная задача. Мы не комментируем всевозможные спекуляции, выходящие за рамки серий, в которых мы сейчас участвуем».

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