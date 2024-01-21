В руководстве Haas F1 появилась новая вакансия

В Haas F1 после увольнения Гюнтера Штайнера и назначения Айо Комацу её новым руководителем продолжается реорганизация менеджмента. Американская команда ищет специалиста, который бы занял должность операционного директора и работал бы на её базе, что находится в английском городке Банбери.

Haas F1 отличается сложной организационной структурой, у команды три офиса, расположенные в трёх странах. В Банбери базируется только гоночная бригада, а конструкторский отдел разделён на два офиса, которые находятся в Италии – один на заводе Ferrari в Маранелло, второй – на базе компании Dallara. Но у Haas также есть и третий офис в Шарлотте, в американском штате Северная Каролина.

Если раньше Гюнтер Штайнер управлялся со всем этим сложным хозяйством в одиночку, то теперь его функции будут поделены. Комацу займётся повседневным руководством командой, тогда как операционный директор должен будет взять на себя более широкие задачи стратегического плана.

Команда опубликовала объявление о такой вакансии, в котором говорится: «Haas F1 Team – растущая компания, и нам нужен специалист, который бы стал правой рукой нашего руководителя команды. Мы ищем главного операционного директора – он должен обладать хорошими лидерскими качествами и способностью добиваться поставленных стратегических целей. Этот директор будет работать в Банбери, Великобритания.

Главный операционный директор возглавит нашу команду высококлассных профессионалов, которая должна работать продуктивно и эффективно. У идеального кандидата должен быть обширный опыт работы в индустрии автоспорта, предпочтительно на руководящем посту… Кандидат должен обладать стратегическим мышлением и способностью адаптироваться к меняющимся обстоятельствам».

Также среди перечня требований к такому специалисту упомянута способность управления финансовой деятельностью компании, и указано следующее: «Минимальный опыт работы на руководящем посту в Формуле 1 – 10 лет».

Это условие значительно сужает круг возможных кандидатов, однако ему, в полной мере соответствует Отмар Сафнауэр, бывший руководитель Alpine F1, с которым в концерне Renault расстались посередине прошлого сезона. В настоящее время он находится в обязательном отпуске, который продлится до августа.

Менее вероятным кандидатом можно считать Падди Лоу, в своё время работавшего на руководящих постах в McLaren, Mercedes и Williams, а также в настоящее время свободен Маттиа Бинотто, экс-глава команды Ferrari, но захочет ли он менять место жительства и перебираться из Италии в Великобританию?

Таким образом, кандидатура Сафнауэра выглядит наиболее подходящей, в том числе и потому, что у него экономическое образование, полученное в США, в университете Детройта. В своё время он работал в корпорации Ford, после чего началась его карьера в Формуле 1, где он стал операционным директором команды BAR. Затем он перешёл в Honda, где был одним из руководителей Honda Racing Development, гоночного подразделения японского автогиганта.

В 2009 году Сафнауэр перешёл в Force India и расстался с этой командой только в январе 2022 года, когда она уже превратилась в Aston Martin, после чего был назначен руководителем Alpine F1.

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