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В Зандфорте модернизируют паддок и пит-лейн

На автодроме в Зандфорте, который принимает Гран При Нидерландов, началась реконструкция паддока и пит-лейн. Строители удлинят пит-лейн и добавят боксы для двух команд, благодаря чему общее количество боксов вырастет до двенадцати. Все работы планируют завершить до конца апреля.

«Мы хотим немного отделить боксы друг от друга, чтобы у команд было больше места, а пит-лейн стал безопаснее, – рассказал директор автодрома Роберт ван Овердрейк. – Увеличение количества боксов также приведёт к расширению второго этажа здания пит-билдинга, что даст больше места для организаторов Паддок-клуба.

Дополнительное пространство будет использовать не только Формула 1, но и мы сами во время различных корпоративных мероприятий на протяжении всего года, поэтому инвестиции в реконструкцию довольно быстро окупятся».

В 2024 году Гран При Нидерландов пройдёт с 23 по 25 августа.

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