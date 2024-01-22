20 января состоялась церемония награждения РАФ

20 января состоялась торжественная церемония награждения РАФ, на которой были вручены главные трофеи по итогам сезона 2023 года. Их получили чемпионы России, обладатели Кубка России и других статусов вплоть до Трофея РАФ в различных гоночных дисциплинах; также наград и дипломов за выдающиеся успехи и вклад в развитие автоспорта были удостоены и другие люди, хорошо известные в российском гоночном сообществе.

Церемония прошла в подмосковном «Лапино-холле» при поддержке SMP Racing, РЕСО Гарантия, DK Racing, «ЛАДА Спорт РОСНЕФТЬ», «Транскарт», SPACE Travel, «КАМАЗ-мастер», «МИКС-картинг», ISSI Spirits.

Приветственным словом церемонию открыл президент РАФ Виктор Николаевич Кирьянов. В своем выступлении он отметил поступательное развитие, которое в этом году продемонстрировал российский автоспорт.

Чемпионаты по различным дисциплинам собирали по сто и больше спортсменов, а в студенческих соревнованиях «Формула Студент» приняли участие 15 команд со всех уголков России и Казахстана.

«В этом году появились новые серии, активно стали развиваться имеющиеся, – подчеркнул президент РАФ. – К тому же мы сделали большое дело, добившись, что министерство спорта признало симрейсинг одной из дисциплин автоспорта – это привлечет в спорт новые имена, из которых могут вырасти будущие чемпионы».

Но уже сейчас мы можем гордиться нашими спортсменами, которые добиваются высочайших результатов на международном уровне. В этом году впервые в истории отечественного автоспорта российский картингист Кирилл Куцков стал чемпионом мира в классе ОК.

Отдельно нужно отметить и большое количество наград, которое российские спортсмены собрали за рубежом. Тимур Богуславский, Марат Хайров выиграли крупные кольцевые соревнования, Николай Грязин и Константин Александров неоднократно побеждали на этапах европейского ралли. Илья Кашин и Борис Костырко были награждены призом имени Андрея Нагеля за победу в Историческом ралли Монте-Карло.

Помимо основных спортивных трофеев на церемонии были вручены и другие награды. Приказом министерства спорта медалью Петра Лесгафта за большой личный вклад в развитие спортивной науки и образования награжден Эдуард Сингуринди. Юбилейные награды получили Марк Подольский, Александр Потехин, Василий Скрыль, Владимир Тягунов, Сергей Успенский.

За активную работу были отмечены региональные федерации Московской области, Ленинградской области, Краснодарского края, Чеченской республики и республики Татарстан.

Отметили своих лауреатов и автоспортивные журналисты. Артур Мурадян, промоутер чемпионата России по ралли, получил трофей медиа-жюри премии «Человек года в автоспорте» за развитие отечественного ралли. А приз зрительского голосования этой же премии выиграл Сергей Таланцев, один из самых известных людей в области ралли-рейдов, являющийся разработчиком уникальных гоночных маршрутов.

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