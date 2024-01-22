Алберс: Не удивлюсь, если Риккардо заменит Переса

Бывший гонщик Формулы 1 Кристиан Алберс высказал предположение, что Даниэль Риккардо заменит Серхио Переса в Red Bull Racing по ходу предстоящего сезона. Возвращение австралийца в Red Bull Racing откроет вакансию в AlphaTauri, которую с высокой долей вероятности займёт Лиам Лоусон.

Кристиан Алберс: «Лично мне очень жаль, что Лиам не получил контракт на этот сезон. В прошлом году он заменял травмированного Даниэля Риккардо и отлично справился с работой во всех пяти уик-эндах. Я считаю, что Лоусон заслужил свой шанс, особенно в AlphaTauri, которая помогает молодым пилотам. Жаль, что ему не предложили контракт!

Однако я не удивлюсь, если он получит возможность сесть за руль в 2024-м. Если Серхио Перес продолжит выступать так, как он это делал в прошлом году, то высока вероятность, что в Red Bull заменят его на Риккардо. Но при условии, что сам Даниэль хорошо себя проявит. И тогда в AlphaTauri освободится место для Лоусона.

Перес сейчас должен быть особенно рад, что в 2022-м продлил контракт на два года».

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