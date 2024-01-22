Эллисон: Надеемся, мы исправили главные недостатки шасси

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes-AMG F1 Team, продлил контракт с командой ещё на три года, что стало одной из главных новостей уходящей недели.

В Mercedes давно говорили, в том числе и Эллисон, что недостатки прошлогодней W14 невозможно было исправить, не подвергнув радикальной переделке всё шасси, поэтому в W15 практически все компоненты новые. В прошлом году Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу не удалось выиграть ни одной гонки, и одной из основных сложностей, мешавших гонщикам, было непредсказуемое поведение и нестабильная работа задней части машины, в том числе на торможениях.

Рассказывая о W15, Эллисон не скрывает общего оптимизма, с которым в Mercedes готовятся к новому сезону, но, разумеется, делает существенную оговорку.

«В это время года настрой может быть лишь осторожно оптимистичным – мы одновременно испытываем и воодушевление, и тревогу. Перед началом сезона эмоции всегда примерно такие, – поделился технический директор заводской команды штутгартского концерна. – Могу представить, что даже у тех, кто работает в Red Bull, после столь успешного сезона сейчас не самый спокойный сон, ведь никто не знает, что готовят соперники.

Но мы всё-таки надеемся, что смогли исправить некоторые из главных недостатков, характерных для задней части нашей машины, что её поведение станет более дружественным, и машину станет комфортнее пилотировать. Пока всё это чувствуется в процессе работы на симуляторе, но у нас достаточно оснований, позволяющих рассчитывать, что мы смогли добиться изменений к лучшему.

Кроме того, мы также решаем все обычные задачи – стараемся сделать шасси легче, увеличить прижимную силу, и в том числе надеемся, что мотористы смогут немного повысить эффективность силовой установки за счёт её более качественной калибровки – у них по-прежнему есть возможность этим заниматься в условиях действующего регламента.

Время покажет, будет ли всего этого достаточно. Мы знали, что у нашей машины был ряд недостатков, предполагали, с чем связаны проблемы, но теперь докопались до их причин и смогли их устранить. Интересно проверить, насколько правильно мы смогли поставить диагноз.

Если говорить о технической стороне дела, не думаю, что в это время года у какой-либо из команд может быть иной настрой, кроме осторожного оптимизма. Думаю, только ненормальный может испытывать чрезмерную уверенность, потому что вы знаете только одну часть этого уравнения – вам известно только то, что сделала ваша команда.

Конечно, в какие-то годы бывало, что вы впервые выводили новую машину на трассу, гонщик её тестировал, после чего говорил: «Вам полагается премия, отличная получилась машина». Но даже в этом случае вы не до конца в это верили, пока вместе со всей командой не начинали по-настоящему проверять машину в боевом режиме».

Презентация W15, новой машины Mercedes, пройдёт в Сильверстоуне 14 февраля. После традиционной первичной обкатки первую полноценную проверку машина пройдёт уже в ходе предсезонных тестов, которые состоятся с Бахрейне с 21 по 23 февраля.

Источник